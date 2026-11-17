Kanadyjski astronauta Jeremy Hansen opisał powrót załogi misji Artemis II na Ziemię po dziewięciu dniach w kosmosie. Kapsuła Orion wodowała na Oceanie Spokojnym 10 kwietnia 2026 roku po locie, podczas którego czworo astronautów oddaliło się od Ziemi na ponad 400 tysięcy kilometrów. Hansen opowiedział o swoich wrażeniach w książce Earthrise: Inside Artemis II, the Groundbreaking Human Mission into Deep Space, której fragment opublikował Live Science.

Wejście w atmosferę

Według Hansena pół godziny przed wodowaniem centrum kontroli lotu wykonało 19-sekundowy manewr z użyciem małych silników kapsuły. Miał on nieco spłycić trajektorię wejścia w atmosferę i zwiększyć odległość między Orionem a odłączonym europejskim modułem serwisowym.

Kapsuła weszła w atmosferę o godzinie 19:53 z prędkością ponad 10 kilometrów na sekundę. Hansen powiedział, że w ciągu kilku sekund za oknami utworzyła się plazma, a jej blask zmieniał się od czerwonego do jaskrawego niebiesko-zielonego. Podczas opadania silniki Oriona pracowały niemal nieprzerwanie, aby stabilizować statek, a przeciążenie osiągnęło niemal cztery ziemskie g.

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Łączność i spadochrony

Astronauta zaznaczył, że od temperatury przekraczającej 2500 stopni Celsjusza na zewnątrz oddzielały go jedynie centymetry osłony termicznej i aluminiowej konstrukcji. Z powodu jasnych błysków światła w kabinie kapsuły Integrity opuścił przeciwsłoneczny wizjer hełmu.

Po około sześciu minutach płomienie wokół statku ustały, a załoga odzyskała łączność z centrum kontroli lotu. Trzy minuty później, na wysokości 7100 metrów, uruchomiły się małe spadochrony, które uwolniły spadochrony hamujące. Minutę później, na wysokości około 1500 metrów, spadochrony hamujące odłączyły się, po czym rozpoczęła się kolejna faza opadania.

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