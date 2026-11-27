Kanadyjski producent autobusów Prevost, należący do Volvo Group, zaprezentował swój pierwszy bateryjny autobus międzymiastowy H3-45 Electric. Model otrzymał baterię Volvo o łącznej pojemności 540 kWh, układ napędowy o mocy 450 kW, czyli 600 KM, a także złącza ładowania CCS1 i MCS. Poinformował o tym Electrek.

Bateria i zasięg

H3-45 jest flagowym modelem Prevost i jednym z popularnych autobusów międzymiastowych w Ameryce Północnej. Wersja elektryczna ma sześć modułów akumulatorowych Volvo Cube2 opartych na architekturze 600-woltowej. Z łącznej pojemności 540 kWh, 459 kWh jest dostępnych do wykorzystania przez cały okres eksploatacji baterii.

Prevost deklaruje zasięg do 250 mil, czyli 400 km. Jednocześnie w danych technicznych firma podaje typowe zużycie energii do 2,25 kWh na milę. Według obliczeń Electrek przy takim wskaźniku dostępny ładunek wystarczy na około 204 mile, czyli około 328 km. Aby osiągnąć deklarowane 400 km, autobus musiałby zużywać średnio około 1,84 kWh na milę.

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Ładowanie CCS1 i MCS

Autobus jest wyposażony w dwa silniki elektryczne, ośmiobiegową zautomatyzowaną skrzynię manualną oraz retarder olejowy. Prevost deklaruje również sprawność silników elektrycznych na poziomie 97% w zakresie roboczym oraz możliwość regulowania hamowania rekuperacyjnego podczas zjazdów.

Na stacji CCS1 o mocy do 350 kW ładowanie baterii od 20% do 80% ma trwać około 55 minut. Zastosowanie Megawatt Charging System skraca ten czas do około 35 minut. Złącze umieszczono tak, aby autobus mógł ładować się na przejazdowych stanowiskach dla ciężarówek.

H3-45 Electric może przewozić do 52 pasażerów. Wśród opcji przewidziano kamery 360 stopni, pakiet zimowy oraz ogrzewanie dieslowskie na chłodną pogodę. Testy pilotażowe modelu mają rozpocząć się na początku 2027 roku, a dostawy produkcyjne — około połowy sierpnia 2027 roku.

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