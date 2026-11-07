W Kanadzie turyści przerzucają się na droższe kierunki zimowego wypoczynku po tym, jak linie lotnicze zawiesiły loty na Kubę na czas nieokreślony. Jak informuje Global News Canada, powodem były poważne niedobory paliwa na wyspie po wprowadzeniu przez USA blokady naftowej.

Popyt przenosi się na inne kierunki

Agentka turystyczna Flight Centre Canada Ashley Harold powiedziała, że podróżni coraz częściej rezerwują wyjazdy do Meksyku, Dominikany, Aruby, Barbadosu i Jamajki. Część Kanadyjczyków rozważa również rejsy po Morzu Karaibskim, wycieczki do Kostaryki lub Peru, a także zimowe podróże po Kanadzie.

Jak wskazała, brak dostępnych cenowo ofert pakietowych na Kubę skłania klientów do wcześniejszego rezerwowania wakacji, aby mieć szerszy wybór i lepsze ceny. Przed pandemią Kubę odwiedzało rocznie ponad milion Kanadyjczyków, jednak w 2025 roku liczba ta spadła do około 700 tys. Statistics Canada odnotował 127 tys. wizyt Kanadyjczyków na Kubie w pierwszym kwartale 2026 roku.

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Wypoczynek stał się droższy

Kanada nadal zaleca swoim obywatelom powstrzymanie się od niekoniecznych podróży na Kubę z powodu niedoborów leków, żywności i paliwa. Po zawieszeniu lotów i wycofaniu się z kraju dużych sieci hotelowych kubańska branża turystyczna doznała dodatkowego ciosu.

Prezes agencji turystycznej Durham Travel John Wood oświadczył, że sprzedaż wyjazdów na Kubę w jego firmie spadła z ponad 389 tys. dolarów w 2025 roku do 24 tys. dolarów według stanu na moment oświadczenia w 2026 roku. Jednocześnie sprzedaż wycieczek do Dominikany wzrosła z około 1 mln dolarów w 2025 roku do niemal 1,3 mln dolarów w 2026 roku.

Według Flight Centre Canada siedmiodniowy pakiet w czterogwiazdkowym kurorcie w Varadero z wylotem z Toronto kosztował w poprzednim sezonie świątecznym mniej niż 1 400 dolarów za osobę. Podobne oferty do Meksyku, Dominikany lub na Jamajkę kosztują w tym roku około 1 800 dolarów.

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