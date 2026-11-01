W Australii kandydat partii One Nation w Melbourne, Matthew Collins, wycofał się z kandydowania przed wyborami w stanie Wiktoria. Przeprosił za swoje wcześniejsze wpisy w mediach społecznościowych, które partia określiła jako obraźliwe i nieakceptowalne.

Rezygnacja kandydata

Jak podaje ABC News Australia, o wpisach Collinsa dowiedziano się cztery tygodnie przed głosowaniem. Według redakcji miały one rzekomo zawierać wypowiedzi o charakterze seksualnym oraz antymuzułmańską retorykę.

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Przedstawiciel One Nation oświadczył, że partia przyjęła rezygnację Collinsa z kandydowania i nie popiera jego komentarzy. Sam Collins w oświadczeniu rozpowszechnionym za pośrednictwem partii przeprosił za nieakceptowalne wypowiedzi. Powiedział, że komentarze te nie odzwierciedlają tego, kim jest obecnie, oraz że głęboko ich żałuje.

Zastępstwo przed głosowaniem

Wybory w stanie Wiktoria mają odbyć się 28 listopada. One Nation oświadczyła, że obecnie jest zbyt wcześnie, by mówić o tym, kto zastąpi Collinsa jako kandydat partii w Melbourne.

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