Kandydat partii One Nation w okręgu Greenvale w Melbourne w Australii, Chris Moore, przeprosił za serię obraźliwych wpisów opublikowanych na Facebooku w latach 2010–2012. Jak podaje The Guardian, One Nation Victoria nie wycofała jego kandydatury do parlamentu stanowego Wiktorii.

Obraźliwe publikacje

Według gazety w starych wpisach Moore używał obraźliwych określeń wobec Australijczyków indyjskiego pochodzenia, lesbijek i uchodźców. Udostępnił również zdjęcie kobiety i dziecka w burkach obok worków na śmieci, opatrzone kpiącym podpisem.

Ponadto kandydat publikował obraźliwe wiadomości o przedstawicielach społeczności indyjskiej oraz homofobiczny komentarz o pracowniku w swoim miejscu pracy. Osobno udostępnił zdjęcie Julii Gillard z wulgarnym i poniżającym podpisem.

W oświadczeniu dla Guardian Australia Moore nazwał te publikacje bezmyślnymi wpisami, którymi dzielił się w młodości wśród bliskich przyjaciół. Jak stwierdził, nie odzwierciedlają one tego, kim jest obecnie, a teraz koncentruje się na reprezentowaniu wyborców Greenvale w parlamencie stanowym Wiktorii.

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Inni wycofani kandydaci

Greenvale znajduje się w północno-zachodniej części Melbourne. Okręg reprezentuje Ivan Walters, sekretarz parlamentarny ds. wielokulturowości. Mieszka tam znaczna społeczność muzułmańska i zachodnioazjatycka; okręg ma również jeden z najwyższych odsetków mieszkańców urodzonych na Bliskim Wschodzie oraz najniższy odsetek osób bez przynależności religijnej.

Partia Pracy utrzymuje ten okręg z przewagą 7,1%, choć w poprzednich wyborach jej poparcie spadło o niemal 15% w przeliczeniu dwupartyjnym. Wcześniej One Nation Victoria wycofała kandydaturę Franco Guardianiego w okręgu Preston po potwierdzeniu jego wpisów wychwalających Adolfa Hitlera i zawierających antyislamskie twierdzenia. Partia zrezygnowała także z kandydatury Matthew Collinsa w okręgu Melbourne z powodu usuniętych komentarzy dotyczących zgody seksualnej i pornograficznych żartów.

Kandydaci One Nation w Wiktorii muszą udostępniać do weryfikacji osobiste konta w mediach społecznościowych oraz przechodzić rozmowę z trzyosobową komisją, w której skład wchodzą stanowy lider partii Warren Pickering i dwóch działaczy partyjnych.

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