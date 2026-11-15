W tajwańskim Kaohsiungu kandydaci na burmistrza — Lai Jui-lung z Demokratycznej Partii Postępowej oraz Ko Chih-en z Kuomintangu — spierali się o rozwój gospodarczy miasta, finansowanie budżetowe i osobiste oskarżenia podczas prezentacji programów Centralnej Komisji Wyborczej, informuje Taipei Times.

Lotnisko i technologie

Lai oświadczył, że jeśli zostanie wybrany, zbuduje nowe lotnisko morskie, które będzie mogło działać w nocy. Według niego obecne międzynarodowe lotnisko w Kaohsiungu ma nocny zakaz lotów z powodu hałasu.

Kandydat opowiedział się również za dalszą współpracą z producentami półprzewodników, którzy otworzyli w mieście sześć fabryk zaawansowanych chipów. Powiedział, że Kaohsiung powinien stać się ważną częścią globalnych technologicznych łańcuchów dostaw.

Lai proponuje przyciąganie inwestycji do centrów danych dla sztucznej inteligencji oraz realizację planu administracji miejskiej DPP o wartości 13,2 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli około 402 mln dolarów amerykańskich, na szkolenie kadr w dziedzinie AI. Wśród jego innych propozycji są poprawa autostrad i metra, a także subsydia dla młodych ludzi, przyszłych rodziców i osób starszych.

Propozycje Ko Chih-en

Ko Chih-en oświadczyła, że skupi się na wzmocnieniu gospodarki i bardziej równomiernym rozwoju dzielnic miasta. Obiecała, że w ciągu pierwszego miesiąca po wyborze utworzy Biuro Równomiernego Rozwoju, które będzie wspierać agroturystykę we wschodniej części Kaohsiungu, łańcuchy chłodnicze dla przemysłu rybnego oraz kulturę nadmorską na zachodzie.

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Ko poparła rozwój branży AI, jednak ostrzegła przed nadmierną koncentracją na tym sektorze, ponieważ jego zyski, jak powiedziała, niekoniecznie trafiają do społeczeństwa. Zaproponowała również utworzenie funduszu subsydiującego tradycyjny przemysł, wprowadzenie planu transportu lotniczego i metra dla przemysłu, zapewnienie rodzinom bonów na 48 godzin opieki nad dziećmi rocznie oraz budowę 100 parków.

Wzajemne oskarżenia

Lai oświadczył, że Ko jako deputowana Kuomintangu głosowała przeciwko rozszerzeniu centralnego finansowania Kaohsiungu podczas rozpatrywania poprawek do ustawy o podziale dochodów i wydatków państwowych. Skrytykował także jej pomysł przeniesienia ratusza na teren dawnego 205. Arsenału.

Ko w odpowiedzi mówiła o rzekomo niewłaściwych powiązaniach Laia z lobbystami. Wspomniała również o skandalu z nielegalnym składowaniem odpadów w dzielnicy Meinong oraz, jej zdaniem, niebezpiecznym zagospodarowaniu gruntów w ramach projektu elektrowni słonecznej w dzielnicy Dashu.

W prezentacji uczestniczyli także kandydatka Partii Reformy Sądownictwa Zhang Jing oraz niezależni kandydaci Wang Zhao-ming i Hung Fang-lung.

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