W Johannesburgu w RPA kandydat Partii Wolności Inkatha (IFP) na stanowisko burmistrza Mlungisi Mabaso zaproponował przywrócenie wewnętrznych miejskich służb naprawczych, wzmocnienie pracy policji oraz poprawę poboru płatności z rachunków komunalnych. Powiedział o tym w wywiadzie dla Daily Maverick.

Mabaso mieszka w Johannesburgu od dwóch dekad i od 10 lat pracuje w radzie miejskiej. Dwukrotnie pełnił funkcję członka komitetu burmistrza ds. mieszkalnictwa i uważa, że doświadczenie w administracji miasta pozwoli mu szybciej rozpocząć pracę w razie wyboru.

Naprawa infrastruktury i finanse

Kluczowa propozycja kandydata to rozbudowa własnych komunalnych brygad naprawczych, które będą naprawiać wodociągi, krany i usuwać przerwy w świadczeniu usług bez znacznego uzależnienia od zewnętrznych wykonawców. Mabaso proponuje zatrudniać i szkolić do tego młodzież.

W pierwszych 100 dniach urzędowania zamierza uruchomić plan ożywienia gospodarczego Johannesburga, rozpocząć rekrutację dodatkowych funkcjonariuszy policji miejskiej, instalować więcej systemów monitoringu wideo oraz tworzyć zespoły do walki z przestępczością, problemami w sektorze turystycznym i migracją osób bez odpowiednich dokumentów.

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Kandydat chce również przyspieszyć formalizację nieformalnych osiedli. Według jego oceny co roku można byłoby sformalizować od 60 do 70 takich osiedli, jednocześnie kontynuując przebudowę hosteli i programy mieszkaniowe.

Wypowiedzi o migracji i operacjach w centrum miasta

Mabaso twierdzi, że miasto ma środki, ale nie zbiera ich wystarczająco skutecznie. Oświadczył, że ponad 190 tys. rachunków komunalnych nie zawiera danych kontaktowych, przez co nie są one prawidłowo wystawiane.

Migracja osób bez odpowiednich dokumentów jest jednym z centralnych tematów jego programu. Mabaso wiąże osoby bez odpowiednich dokumentów z nielegalnymi podłączeniami do sieci elektrycznej, obciążeniem usług miejskich i przestępczością, lecz nie przedstawił dowodów na poparcie szerszych twierdzeń.

Jako członek komitetu burmistrza brał udział w operacjach wymierzonych w migrantów i przedsiębiorstwa w centrum Johannesburga. Niektóre z tych operacji krytykowano ze względu na ich legalność. W szczególności prawnicy z Instytutu Praw Społeczno-Ekonomicznych powstrzymali próbę przeszukania od drzwi do drzwi osób bez dokumentów w schronisku Wemmer Shelter, ponieważ, jak twierdzili, urzędnicy nie mieli wymaganego nakazu ani postanowienia sądu.

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