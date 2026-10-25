W Tajpej na Tajwanie kandydat Demokratycznej Partii Postępowej na burmistrza Puma Shen uruchomił internetową platformę „Wyspa polityki w sercu”. Zespół kandydata przedstawił na jego stronie internetowej 14 głównych obszarów programu i 94 punkty polityki w formie interaktywnej wirtualnej wyspy, informuje Taipei Times.

Program Shena

Szefowa kampanii Shena, parlamentarzystka Rosalia Wu, powiedziała, że zespół przechodzi do etapu kompleksowego przeglądu już ogłoszonych propozycji. Jak zaznaczyła, kampania będzie porządkować polityki i dostosowywać komunikację do różnych dzielnic Tajpej, aby mieszkańcy lepiej rozumieli treść inicjatyw.

Od sierpnia zespół kandydata prezentuje propozycje w dziedzinie transportu, edukacji i polityki młodzieżowej. Aby rozpowszechnić program, rozdaje także biuletyn informacyjny Soon Daily na stacjach metra. Wu powiedziała, że strategia kampanii opiera się na zasadzie priorytetowego traktowania interesów mieszkańców i spraw miejskich.

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Sztab urzędującego burmistrza

Jednocześnie urzędujący burmistrz Tajpej z Kuomintangu Chiang Wan-an, który ubiega się o reelekcję, planuje otworzyć swój sztab wyborczy. Na wiec zaproszono przewodniczącego organu ustawodawczego Hana Kuo-yu, burmistrz Taichungu Lu Shi-yen oraz burmistrza Nowego Tajpej Hou You-yi.

Kampania Chianga oświadczyła, że podczas wydarzenia przedstawiciele sąsiednich miast i powiatów mają utworzyć „Sojusz tych, którzy załatwiają sprawy”, skoncentrowany na profesjonalnym zarządzaniu i potrzebach mieszkańców. Sztab wyborczy wymienił wśród osiągnięć burmistrza otwarcie Taipei Dome, starania o przyciągnięcie siedziby głównej Nvidii do parku technologicznego Beitou-Shilin oraz pracę nad sześcioma liniami metra jednocześnie. Zespół Chianga wspomniał także o jego propozycjach przeniesienia lotniska Songshan, utworzenia parku sztucznej inteligencji i promowania rewitalizacji miejskiej.

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