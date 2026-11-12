W Korei Południowej kandydat na ministra sprawiedliwości Lee Yong-cheol odmówił odpowiedzi na pytanie, czy poleci prokuratorowi generalnemu dążyć do wycofania zarzutów wobec prezydenta Lee Jae-myunga, jeśli specjalny prokurator stwierdzi nadużycia ze strony prokuratury. Jak podaje Korea Herald, oświadczył, że odpowiedź na takie pytanie przed rozpoczęciem śledztwa byłaby przedwczesna.

Debata na temat możliwego wycofania zarzutów odżyła w związku z ustawą o specjalnym prokuratorze, którą Zgromadzenie Narodowe uchwaliło 6 listopada. Wszystkie pięć procesów karnych przeciwko Lee Jae-myungowi zostało zawieszonych po objęciu przez niego urzędu prezydenta w czerwcu 2025 roku. Administracja prezydencka informowała, że rząd rozpatrzy ustawę 17 listopada.

Sprawy na etapie rozpatrywania

Trzy z pięciu spraw prezydenta pozostają na etapie sądu pierwszej instancji. W jednej z nich połączono zarzuty dotyczące rzekomego sprzyjania prywatnym deweloperom na obszarach Daejang-dong, Wirye i Baekhyeon-dong w mieście Seongnam, a także zarzuty łapówkarstwa związane z darowiznami na rzecz klubu piłkarskiego Seongnam FC.

Dwie pozostałe sprawy dotyczą rzekomego niewłaściwego użycia firmowej karty kredytowej prowincji Gyeonggi oraz twierdzeń, że Lee Jae-myung, kierując prowincją, zorganizował wpłatę przez szefa firmy Ssangbangwool 8 mln dolarów do Korei Północnej na projekt rolniczy i planowaną wizytę.

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Artykuł 255 południowokoreańskiego Kodeksu postępowania karnego pozwala prokuraturze wycofać zarzuty przed wyrokiem sądu pierwszej instancji. Jednocześnie kwestia, czy minister sprawiedliwości może wykorzystać swoje uprawnienia do takiego kroku, pozostaje sporna: w indywidualnych sprawach może wydawać polecenia wyłącznie prokuratorowi generalnemu.

Krytyka ze strony opozycji

Główna opozycyjna Partia Władzy Ludu wezwała Lee Yong-cheola do wyjaśnienia swojego stanowiska. Przedstawicielka partii Choi Bo-yoon wskazała na jego wieloletnie związki z prezydentem: pracowali w tej samej kancelarii prawnej, a kandydat był także członkiem zespołu przejściowego Lee Jae-myunga w Seongnamie, po czym stanął na czele miejskiej Agencji Promocji Przemysłu Seongnam.

Lider partii Jang Dong-hyeok twierdził również, że kandydat mówił o stosowaniu przez prokuraturę przymusowych metod w sprawie zabójstwa i podpalenia. Zespół Lee Yong-cheola odpowiedział, że jego kancelaria wskazała go jako obrońcę w tej sprawie, jednak nie odgrywał w niej merytorycznej roli.

Osobno Lee Yong-cheol został wskazany jako obrońca w sprawie z 2003 roku dotyczącej usiłowania gwałtu, w której sąd umorzył postępowanie. Oświadczył, że nie odgrywał merytorycznej roli w tej obronie. Kandydat powiedział również, że żałuje niedostatecznego sprawdzenia zasad w sprawie o naruszenie prawa pracy: w 2015 roku sąd odroczył nałożenie na niego grzywny w wysokości 700 tys. wonów.

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