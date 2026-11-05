We Francji zespół kandydata na prezydenta Jean-Luca Mélenchona zachęca młodych zwolenników do aktywniejszego korzystania z Facebooka i przekonywania starszych krewnych do poparcia polityka w wyborach. Jak informuje Politico Europe, sztab traktuje tę platformę jako ważne miejsce walki o głosy starszych wyborców.

75-letni Mélenchon jest jednym z kandydatów w wyborach prezydenckich, które mają odbyć się następnej wiosny. Jego postępowa platforma i wezwania do rewolucji obywatelskiej zapewniły mu poparcie wśród młodych ludzi, którzy częściej korzystają z TikToka i Snapchata niż z Facebooka.

Podział pokoleniowy

Zgodnie z sondażem Cluster17 przeprowadzonym na zlecenie Politico ponad 40% wyborców poniżej 35. roku życia planuje głosować na Mélenchona. Wśród osób w wieku od 50 lat odsetek ten wynosi 14% lub mniej. Według francuskiej firmy Médiamétrie Instagram i Snapchat mają o 35% więcej codziennych użytkowników niż Facebook wśród Francuzów w wieku od 15 do 24 lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na TikToku Mélenchon ma około dwa razy więcej obserwujących niż jakikolwiek inny kandydat na prezydenta. Natomiast na Facebooku wyraźną przewagę ma skrajnie prawicowa partia Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Od czerwca jej publikacje zebrały ponad 2 mln reakcji — więcej niż wpisy jakiejkolwiek innej francuskiej siły politycznej, wynika z danych platformy monitorującej Visibrain.

Mobilizacja przez WhatsApp

Odpowiedzialny za komunikację w kampanii Antoine Léaument wzywa aktywistów ruchu Francja Nieugięta do masowego rozpowszechniania filmów i wezwań do działania za pośrednictwem otwartego kanału na WhatsAppie, który liczy ponad 170 tys. uczestników. Kampania częściowo wzoruje się na doświadczeniu brazylijskiego deputowanego André Janonesa, który za pośrednictwem komunikatora mobilizował zwolenników prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy przed jego reelekcją.

Sondaże wskazują, że Mélenchon ma szansę zająć drugie miejsce w pierwszej turze i przejść do drugiej wraz z Le Pen. Jednocześnie wczesne sondaże drugiej tury, w których mierzą się Le Pen i Mélenchon, wskazują na możliwą znaczną porażkę kandydata lewicy. Ruch Mélenchona liczy na to, że młodzi wyborcy będą mogli wpłynąć na polityczne wybory swoich rodziców, braci, sióstr i innych krewnych.

Czytaj nas na