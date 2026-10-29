Kandydat na prezydenta Nigerii Peter Obi podczas spotkania z wyborcami w Enugu przedstawił swoje plany na wypadek zwycięstwa w wyborach w 2027 roku. Obiecał zapewnić wytwarzanie, przesył i dystrybucję co najmniej 10 tys. megawatów energii elektrycznej, a także oświadczył, że zamierza wzmocnić bezpieczeństwo, dostęp do edukacji i podstawowej opieki zdrowotnej.

Poinformował o tym Premium Times, powołując się na wystąpienie Obiego podczas wydarzenia NDC (Nigeria Democratic Congress) w Amadeo Event Centre. Według danych Narodowego Centrum Dyspozytorskiego Transmission Company of Nigeria za wrzesień 2026 roku dostępna moc wytwórcza w kraju wynosiła około 5403,3 MW.

Obietnice dotyczące bezpieczeństwa i sfery społecznej

Obi, który wcześniej kierował stanem Anambra, nazwał stabilne dostawy energii elektrycznej warunkiem koniecznym do odbudowy przemysłu, tworzenia miejsc pracy i ożywienia gospodarki. Oświadczył również, że w przypadku wyboru będzie dążył do zjednoczenia kraju i podejmie zdecydowane działania w celu rozwiązania problemu bezpieczeństwa.

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Kandydat obiecał ogłosić stan wyjątkowy w dziedzinie edukacji i walki z korupcją. Ponadto oświadczył, że zamierza zapewnić dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w każdej jednostce administracyjnej kraju. Obi obiecał również większą przejrzystość i rozliczalność w wykorzystywaniu środków publicznych i pożyczonych.

Wezwanie do rozliczenia się z pożyczek

Podczas wystąpienia Obi zwrócił się do prezydenta Nigerii Boli Tinubu z wezwaniem do prowadzenia kampanii w całym kraju i wyjaśnienia wyników pracy administracji od 2023 roku, w tym wykorzystania zaciągniętych kredytów. Jego zdaniem wyborcy powinni otrzymywać od polityków informacje o ich decyzjach i propozycjach przed głosowaniem.

Wcześniej Tinubu zwrócił się do Zgromadzenia Narodowego o zgodę na zewnętrzne pożyczki w wysokości 20 517 755 901 dolarów i 1 045 083 643 euro w ramach dodatkowego planu zewnętrznych pożyczek na lata 2026–2027. Obi oświadczył, że władze muszą wyjaśniać obywatelom cel takich pożyczek oraz sposób wykorzystania otrzymanych środków.

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