W Australii Mark Nicholson, kandydat partii One Nation do izby wyższej parlamentu stanowego Wiktorii, odmówił przeprosin senator z Tasmanii Jacqui Lambie za animowany film, w którym wyśmiewano jej stan zdrowia. Informuje o tym ABC News.

Nicholson jest współzałożycielem agencji kreatywnej Stepmates Studios, która tworzy treści polityczne dla One Nation. W jednym z najnowszych odcinków serialu animowanego Please Explain przedstawiono Lambie i wyśmiewano jej obniżenie pochwy. Senator mówiła o tym stanie zdrowia podczas wystąpienia w Senacie w sierpniu.

Odmowa przeprosin

Film wywołał powszechne potępienie i został później usunięty. Liderka One Nation Pauline Hanson początkowo broniła kreskówki, a następnie oświadczyła, że nie widziała filmu, i przeprosiła, zaznaczając, że został on wykonany zbyt mało taktownie.

Nicholson powiedział, że jego praca polega na wyśmiewaniu osób obecnych w sferze publicznej. Zaprzeczył, że kreskówka bagatelizowała stan zdrowia Lambie, i stwierdził, że jego zdaniem film zwrócił na niego uwagę. Zapytany o możliwe przeprosiny, Nicholson odpowiedział, że obecnie nie ma zamiaru przepraszać i zrobi to, jeśli uzna, że dopuścił się czegoś, za co należy przeprosić.

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Lambie stwierdziła, że Nicholson nie ma dojrzałości niezbędnej do udziału w polityce, i wezwała go do wycofania kandydatury z wyborów. Poinformowała również, że Hanson nie przesłała jej osobistych przeprosin.

Reklama stworzona z pomocą AI

Stepmates Studios stworzyło również reklamę wyborczą One Nation na wybory w Wiktorii przy użyciu chińskiego oprogramowania sztucznej inteligencji Seedance. Według Nicholsona jej produkcja kosztowała mniej niż 1 tysiąc dolarów.

W filmie pokazano postacie wygenerowane przez AI, w tym czarnoskórego mężczyznę z maczetą oraz mężczyznę o bliskowschodnim wyglądzie, który zdejmuje pas z materiałami wybuchowymi. Nicholson nazwał reklamę inkluzywną i powiedział, że wykorzystuje ona stereotypy, a nie atakuje określone grupy.

Badacz Uniwersytetu Swinburne’a Lucas Whittaker nazwał niepokojącym wykorzystywanie AI do odtwarzania lęków dotyczących migrantów lub poszczególnych społeczności. Lambie określiła przedstawienie mniejszości w reklamie jako obrzydliwe.

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