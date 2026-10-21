Na okupowanym Zachodnim Brzegu izraelskie służby bezpieczeństwa zatrzymały kandydata Partii Demokratycznej USA do Kongresu Brada Landera wraz z około 80 amerykańskimi i izraelskimi rabinami oraz aktywistami. Grupa pomagała palestyńskim rodzinom zbierać oliwki w gaju w pobliżu izraelskiego osiedla Beitar Illit, podaje NPR.

Zamknięta strefa wojskowa

Około dwóch godzin po rozpoczęciu zbiorów nad miejscem zaczęły krążyć drony, po czym przybyli izraelscy wojskowi i policja. Ogłosili ten teren zamkniętą strefą wojskową, wyprowadzili aktywistów i rabinów z gaju, a następnie przewieźli ich na posterunek policji na przesłuchanie.

Izraelskie wojsko i policja nie udzieliły natychmiastowego komentarza. Obecnie nie wiadomo, jakie zarzuty mogły zostać postawione zatrzymanym. Wojsko oświadczyło, że teren został ogłoszony zamkniętą strefą wojskową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pomoc dla palestyńskich rolników

Do palestyńskich rodzin dołączyli rabini z amerykańskiej organizacji T’ruah, izraelskiej grupy Rabbis for Human Rights oraz inni aktywiści. Liczyli, że ich obecność pomoże rolnikom zebrać plony bez przeszkód.

Dwaj izraelscy prawnicy zajmujący się takimi sprawami powiedzieli NPR, że było to największe masowe zatrzymanie aktywistów na okupowanym Zachodnim Brzegu od co najmniej dziesięciu lat. Izraelski obrońca praw człowieka rabin Arik Ascherman nazwał te zatrzymania bezprecedensowymi.

Palestyńczycy powiedzieli NPR, że po przeprowadzonym pod przewodnictwem Hamasu ataku na Izrael 7 października 2023 roku trudniej jest im dostać się na własne pola z powodu nasilenia ataków osadników. Zbiory oliwek mają dla Palestyńczyków znaczenie kulturowe i gospodarcze.

Czytaj nas na