W Paryżu czworo kandydatów na prezydenta Francji podczas telewizyjnej debaty skrytykowało liderkę skrajnej prawicy Marine Le Pen. Dyskusja była poświęcona kosztom życia: uczestnikom pytania zadawali wyborcy, którym trudno związać koniec z końcem. Jak podaje Politico Europe, Le Pen, która ma znaczną przewagę w sondażach, odpowiadała na zarzuty dotyczące gospodarki, mieszkań socjalnych oraz stosunku do postępowych organizacji non-profit.

Spory o budżet

Konserwatywny kandydat Bruno Retailleau podważył wyliczenia budżetowe Le Pen. Przypomniał jej obietnicę zaoszczędzenia 140 mld euro do 2032 roku i stwierdził, że zaproponowana przez nią ścieżka budżetowa się nie bilansuje.

W debacie uczestniczyli także lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, centrysta Gabriel Attal oraz europoseł o poglądach centrolewicowych Raphaël Glucksmann. Le Pen w większości unikała bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikami, a jej najostrzejsze ataki były wymierzone w Attala, który kieruje partią Renaissance prezydenta Emmanuela Macrona i przez krótki czas był premierem w 2024 roku.

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Pytania o organizacje charytatywne

Najbardziej napięta dyskusja wywiązała się po tym, jak Le Pen mówiła o zamiarze zobowiązania organizacji charytatywnych otrzymujących środki publiczne do nieingerowania w politykę. Attal stwierdził, że takie podejście przypomina model węgierskiego premiera Viktora Orbána, ukierunkowany na uciszanie przeciwników. Mélenchon zareagował na słowa Le Pen o liście organizacji, które jej zdaniem są zbyt upolitycznione.

Le Pen i Mélenchon, który zajmuje drugie miejsce w sondażach i może spotkać się z nią w drugiej turze, nie starli się bezpośrednio. Mélenchon natomiast ponownie przedstawił swoją propozycję wprowadzenia 100-procentowego podatku od spadków przekraczających 12 mln euro. W debacie nie uczestniczył polityk centroprawicy Édouard Philippe: jego zespół wyjaśnił to posiedzeniem rady miejskiej Hawru.

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