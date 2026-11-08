W Nigerii kandydaci na stanowisko gubernatora stanu Lagos przedstawili podczas debaty różne podejścia do walki z korkami, rozwoju transportu publicznego i zwiększenia finansowania ochrony zdrowia. Jak podaje Premium Times Nigeria, Bank Światowy wskazywał, że mieszkańcy Lagos spędzają średnio około czterech godzin dziennie w podróży.

Różne modele transportu

Kandydat Afrykańskiego Kongresu Demokratycznego Gbadebo Rhodes-Vivour powiązał długie dojazdy z niewłaściwym planowaniem miejskim i słabą siecią transportową. Zaproponował rozbudowę sieci kolejowej dzięki prywatnemu finansowaniu, rozwój połączeń promowych, budowę dostępnych terminali oraz wprowadzenie kolejek linowych jako uzupełnienia transportu szynowego. Polityk opowiedział się również za ścieżkami rowerowymi, naprawą dróg w społecznościach i tworzeniem lokalnych centrów usług, aby mieszkańcy nie musieli podróżować na duże odległości.

Zastępca gubernatora Obafemi Hamzat, który kandyduje z ramienia Kongresu Wszystkich Postępowców, oświadczył, że zamierza rozbudować system szybkiego transportu autobusowego BRT. Według niego liczba autobusów ma wzrosnąć z około 1 tys. do 4 tys., głównie dzięki pojazdom na sprężony gaz ziemny. Hamzat proponuje także jednolity system płatności za promy, pociągi i BRT oraz uruchomienie elektrycznych promów na trasach między Oworonshoki, Ikorodu, Epe i Badagry.

Rhodes-Vivour i Hamzat różnili się w ocenie możliwości rozbudowy sieci kolejowej bez znaczącego finansowania z budżetu. Przedstawiciel ADC uważa, że spółki finansujące infrastrukturę mogą sfinansować projekty ze zwrotem środków w ciągu 30 lat. Hamzat oświadczył, że rząd musi najpierw zainwestować w infrastrukturę kolejową, a dopiero potem przekazać ją w koncesję prywatnym operatorom.

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Propozycje dla szpitali

W dziedzinie ochrony zdrowia Rhodes-Vivour obiecał zbliżyć wydatki na medycynę do 15% budżetu stanu. Jego plan przewiduje utworzenie centrów pomocy doraźnej we wszystkich 245 okręgach, po dwie karetki pogotowia w każdym, a także programy profilaktyki chorób i podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy.

Hamzat oświadczył, że rozszerzy ubezpieczenie zdrowotne Ilera Eko, którym obecnie objętych jest około 1,4 mln osób, do poziomu jednego na trzech mieszkańców Lagos. Proponuje też zwiększenie liczby flagowych ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej z 87 do około 150, rozszerzenie usług całodobowych i otwarcie nowego uniwersytetu medycznego.

Kandydat Nigeria Democratic Congress Funso Doherty zaproponował podniesienie łącznych wydatków na ochronę zdrowia i edukację z około 15% do 28% budżetu stanu w trakcie pierwszej kadencji. Obiecał również bezpłatną opiekę medyczną dla matek i dzieci, w tym leki i badania diagnostyczne. Kandydat People Democratic Party Deji Doherty opowiedział się za dodatkowymi inwestycjami w personel medyczny, sprzęt i lokalną produkcję leków.

Niezależna grupa weryfikująca fakty podczas debaty uznała niektóre wypowiedzi kandydatów za fałszywe. W szczególności obaliła twierdzenie, że dochody własne Lagos przewyższają łączne dochody 31 innych stanów Nigerii, a także wypowiedź Hamzata, jakoby Lagos znajdowało się dwa metry poniżej poziomu morza.

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