W Nowym Tajpej na Tajwanie kandydaci na burmistrza: Li Shu-chuan z Partii Kuomintangu i Su Chiao-hui z Demokratycznej Partii Postępowej przedstawili różne programy rozwoju miasta podczas jedynego oficjalnie zorganizowanego telewizyjnego forum przed wyborami 28 listopada. Poinformował o tym Taipei Times.

Transport i infrastruktura

Li Shu-chuan, który wcześniej pełnił funkcję zastępcy burmistrza Nowego Tajpej, Kaohsiungu i Tajpej, oświadczył, że zamierza kontynuować wielkoskalowe projekty kolejowe rozpoczęte lub rozwinięte za rządów poprzednich burmistrzów z Kuomintangu. Wśród swoich priorytetów wymienił miejsca pracy, integrację sieci transportowej, odnowę starej zabudowy oraz wsparcie dla starszych mieszkańców.

68-letni kandydat zaproponował także skrócenie czasu podróży między kluczowymi dzielnicami Tajpej i Nowego Tajpej do 30 minut. W tym celu chce między innymi połączyć będącą obecnie w budowie linię metra Sijhih-Donghu ze wschodnim odcinkiem Linii Okrężnej. Li proponuje również utworzenie korytarza rozwoju przemysłu sztucznej inteligencji oraz budowę mostu między dzielnicą Luzhou w Nowym Tajpej a obszarem Shezidao w Tajpej, aby poprawić dostęp do Parku Technologicznego Beitou-Shilin.

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Rozwój dzielnic i odnowa miejska

Su Chiao-hui podkreśliła zróżnicowane potrzeby 29 dzielnic specjalnej gminy. Opowiedziała się za utworzeniem parków przemysłowych w różnych częściach Nowego Tajpej, aby zbliżyć miejsca pracy do miejsc zamieszkania ludzi. Jej plan obejmuje także centrum naukowe w Tamsui oraz rozwój lokalnych inicjatyw kulturalnych na wzór festiwalu rockowego Ho-Hai-Yan Gongliao.

Oboje główni kandydaci wezwali do przyspieszenia odnowy miejskiej. Li proponuje utworzenie komitetu pod przewodnictwem burmistrza w celu koordynowania pracy miejskich departamentów, podczas gdy Su popiera odrębny wyspecjalizowany departament z dodatkowymi pracownikami i technologiami do rozpatrywania planów budowlanych. Obiecała również, że w ciągu 100 dni przygotuje wytyczne upraszczające procedury oraz rozważy dopłaty do transportu i mieszkań, aby zatrzymać pracowników władz miejskich.

Niezależny kandydat Su Hui-huang podczas forum zwrócił uwagę na koszty mieszkań w dzielnicy Sanchong. Wszyscy trzej kandydaci odpowiadali na pytania uczestników panelu bez wzajemnej debaty.

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