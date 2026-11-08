Na Tajwanie urzędujący burmistrz Tajpej Chiang Wan-an oraz kandydat Demokratycznej Partii Postępowej Puma Shen zintensyfikowali działania kampanijne na trzy tygodnie przed wyborami lokalnymi zaplanowanymi na 28 listopada. Sztab Chianga wezwał zwolenników do udziału w marszu i wiecu 14 listopada, podczas gdy Shen zorganizował przejazd kolumną samochodów przez dwie dzielnice Tajpej. Poinformował o tym Taipei Times.

Marsz do ratusza w Tajpej

Sztab kandydata Kuomintangu Chianga zaprezentował plakat wydarzenia, który wykorzystuje znak „an” w jego imieniu i podkreśla poczucie pewności oraz stabilności. Marsz, ogłoszony po raz pierwszy w czwartek, ma rozpocząć się o godz. 14:30 jednocześnie z dwóch miejsc: sztabu Chianga przy Nanjing East Road oraz parku Daan.

Dwie kolumny mają spotkać się na wiecu w pobliżu ratusza w Tajpej. Posłanka do Yuanu Ustawodawczego Lee Yen-hsiu, odpowiedzialna za organizację kampanii Chianga, oświadczyła, że kandydat przejdzie z sympatykami jedną z tras.

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Wsparcie sojuszników w Kaohsiungu

Do przejazdu samochodowego Pumy Shena, który rozpoczął się w rozbudowanej części parku LOHAS w Neihu, dołączył minister sportu Lee Yang. Wiceprezydent Hsiao Bi-khim miała przemówić na końcowym przystanku w parku Dahu. Przed startem Shen powiedział, że zaprosił ministra w związku ze swoimi propozycjami dla Neihu i Nangangu, nie podając szczegółów.

Obaj kandydaci wsparli również członków swoich partii podczas odrębnych wydarzeń w Kaohsiungu. Chiang osobiście przemawiał w dzielnicy Qishan, popierając kandydatkę Kuomintangu na burmistrza Ko Chih-en, a przewodniczący Tajwańskiej Partii Ludowej Huang Kuo-chang także wyraził dla niej poparcie. Ko mówiła o nierównomiernym podziale zasobów po połączeniu miasta i powiatu Kaohsiung oraz obiecała, że w razie wyboru w ciągu pierwszego miesiąca utworzy biuro, które zajmie się tym problemem.

Na wiecu Demokratycznej Partii Postępowej w dzielnicy Gangshan, popierającym kandydata Lai Jui-lunga, przemawiali prezydent William Lai i burmistrz Kaohsiungu Chen Chi-mai. Puma Shen w nagraniu w języku tajwańskim wezwał obecnych, by zachęcili znajomych w Tajpej do głosowania na niego i pomogli partii zwyciężyć w obu miastach.

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