Na Tajwanie kandydatka Demokratycznej Partii Postępowej na burmistrza Nowego Tajpej Su Chiao-hui wznowiła kampanię wyborczą po tym, jak przypadkowo złamała ząb podczas sobotniego wiecu. Jak informuje Taipei Times, doszło do tego w dzielnicy Xinzhuang podczas wykonywania piosenki: polityczka zderzyła się z ręką tradycyjnej ceremonialnej figury bóstwa.

Su dokończyła występ, po czym zeszła ze sceny, aby uzyskać pomoc medyczną. Następnego dnia, przed kampanijnym przejazdem samochodowym, powiedziała, że dentysta już odbudował ząb i wygląda on jak nowy. Kandydatka wykorzystała też ten incydent, by przypomnieć o swojej obietnicy subsydiowania protez zębowych dla starszych mieszkańców miasta.

Walka o Nowe Tajpej

Pięćdziesięcioletnia Su Chiao-hui stara się zakończyć kontrolę Kuomintangu nad Nowym Tajpej, najludniejszym miastem Tajwanu, w którym mieszka około 4 milionów osób. Kuomintang rządzi miastem od czasu uzyskania przez nie statusu specjalnej gminy w 2010 roku.

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Prezydent Tajwanu Lai Ching-te poparł Su na wiecu, nazywając ją najbardziej odpowiednią kandydatką na stanowisko burmistrza i przywołując tajwańskie powiedzenie o wytrwałości po urazach.

Propozycje rywala

Kandydat Kuomintangu Li Shu-chuan prowadził kampanię wraz z urzędującym burmistrzem Nowego Tajpej Hou You-yi w dzielnicy Sanchong, uważanej za tradycyjną twierdzę DPP. Hou powiedział, że nie dążył do wyznaczenia własnego następcy, ale chce przekazać odpowiedzialność osobie zdolnej do osiągania rezultatów i dobrze znającej miasto.

68-letni Li, który po raz pierwszy ubiega się o urząd z wyboru po ponad czterech dekadach służby publicznej, obiecał kontynuować pracę Hou i ulepszać miasto. Oświadczył także, że zamierza dopilnować, aby proponowany New Taipei Dome został zbudowany na czas i zgodnie z ustalonymi standardami. Ponadto Li zaproponował wypłacanie pracownikom w wieku od 30 do 49 lat, którzy porzucili pracę, aby opiekować się członkami rodziny, i wracają do pracy, po 5 tys. nowych dolarów tajwańskich miesięcznie przez maksymalnie trzy miesiące. Maksymalna kwota subsydium wyniosłaby 15 tys. nowych dolarów tajwańskich.

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