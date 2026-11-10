W Stanach Zjednoczonych Danielle Thumann, kandydatka prezydenta Donalda Trumpa do Federalnej Komisji Łączności (FCC), podczas przesłuchania w Senacie nie odpowiedziała wprost na część pytań Demokratów dotyczących działań agencji wobec stacji telewizyjnej ABC i prowadzącego Jimmy’ego Kimmela. Thumann pracuje jako starsza doradczyni przewodniczącego FCC Brendana Carra, informuje The Guardian.

Pytania o ABC i Kimmela

Senator z Nowego Meksyku Ben Ray Luján pytał Thumann, czy popiera działania FCC, w tym zarządzenie z końca kwietnia, zgodnie z którym ABC miała wcześniej złożyć wnioski o odnowienie licencji swoich lokalnych stacji. Według publikacji decyzja ta zapadła po krytyce Kimmela ze strony prezydenta Trumpa i pierwszej damy Melanii Trump.

Luján wspomniał również o oskarżeniach wobec Carra o wywieranie presji na stacje stowarzyszone z ABC, aby zrezygnowały z emisji programu Kimmela. W odpowiedzi Thumann powiedziała, że nie pracowała z przewodniczącym FCC nad kwestiami medialnymi, nie zna wszystkich szczegółów dochodzenia dotyczącego ABC i nie uczestniczyła w rozmowach związanych z praktykami sieci lub Kimmelem.

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Krytyka Demokratów

Senator Ed Markey z Massachusetts zapytał, czy FCC ma uprawnienia do karania nadawcy, ponieważ prezydent nie zgadza się z jego relacjami informacyjnymi. Oświadczył, że Carr groził właśnie takim działaniem, i oskarżył Thumann o unikanie odpowiedzi. Markey podkreślił, że kandydat na stanowisko w FCC musi być gotowy bronić Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA.

Senatorka Tammy Duckworth również zapytała, czy Thumann ulegnie presji politycznej, by karać niepożądane dla władz kanały telewizyjne. Kandydatka odpowiedziała, że FCC rozpatruje skargi dotyczące nadawców regulowanych przez komisję, jednak przyznała, że decyzje redakcyjne nadawców są chronione przez Pierwszą Poprawkę, a decyzja dotycząca licencji stacji nie może opierać się wyłącznie na niezadowoleniu z treści emisji.

Wielu Demokratów stwierdziło również, że zgodnie z wcześniejszą praktyką Republikanie powinni nominować do komisji także kandydata Partii Demokratycznej. Obecnie w FCC jest jedna komisarz nominowana przez prezydenta Demokratę, Anna M. Gomez, choć jej kadencja formalnie już się zakończyła.

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