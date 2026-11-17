We Francji kandydatka na prezydenta Marine Le Pen oświadczyła, że w razie wygranej w wyborach zlikwiduje reformę emerytalną prezydenta Emmanuela Macrona. Według niej pozwoli to setkom tysięcy pracowników przejść na emeryturę dwa do trzech lat wcześniej, niż przewiduje reforma z 2023 roku. Informuje o tym France 24.

Le Pen zaproponowała również utworzenie nowego funduszu emerytalnego o wartości 900 mld euro. Ma on być budowany przez jedno pokolenie jako uzupełnienie obecnego repartycyjnego systemu emerytalnego. Fundusz ma być corocznie zasilany kwotą 12 mld euro poprzez przekierowanie części istniejących składek pracodawców i przekazany pod zarząd państwowej instytucji finansowej Caisse des Dépôts.

Warunki wcześniejszego przejścia na emeryturę

Obecnie wiek emerytalny we Francji zależy od roku urodzenia i wynosi średnio 62,9 roku. Reforma Macrona przewidywała stopniowe podniesienie ustawowego wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Partia Le Pen, Zjednoczenie Narodowe, kładzie nacisk nie tyle na wiek, ile na okres opłacania składek. Zgodnie z jej planem pracownicy będą mogli przechodzić na emeryturę w wieku od 60 do 62 lat, jeśli opłacali składki przez 40–42 lata — zależnie od tego, kiedy rozpoczęli pracę. Jednocześnie absolwenci uniwersytetów prawdopodobnie będą musieli pracować do 60. roku życia i dłużej, aby uniknąć obniżenia świadczeń.

Ocena kosztu planu

Prezes Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella oświadczył, że osoba, która rozpocznie pracę w 2028 roku, może średnio liczyć na wypłatę 70 tys. euro z nowego funduszu po przejściu na emeryturę. Według założeń partii fundusz ma zapewniać średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 4–6%.

Przedstawiciel partii ds. budżetu Jean-Philippe Tanguy oszacował całkowity koszt planu emerytalnego na 18,6 mld euro do 2032 roku. Twierdzi on, że wydatki zostaną w dużej mierze zrekompensowane oszczędnościami, w tym bardziej rygorystycznymi zasadami dotyczącymi składek emerytalnych. Według tej oceny deficyt systemu emerytalnego w 2032 roku wyniesie 4,8 mld euro zamiast prognozowanych 9,5 mld euro. Jednocześnie inwestorzy i ekonomiści kwestionują zgodność tych wyliczeń z zamiarem likwidacji reformy Macrona.

Czytaj nas na