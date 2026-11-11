Kandydatka na urząd prezydenta Niemiec Ilse Aigner przedstawiła się frakcjom CDU/CSU, Socjaldemokratycznej Partii Niemiec oraz Zielonych w Bundestagu. Nie odwiedziła frakcji Lewicy ani Alternatywy dla Niemiec, informuje Tagesschau.

Poparcie trzech frakcji

Jako pierwsza Aigner przyjęła frakcja CDU/CSU. Kanclerz oświadczył, że kandydatka będzie miała pełne poparcie w ubieganiu się o ten ważny urząd. Przewodniczący grupy krajowej CSU Alexander Hoffmann powiedział, że kraj potrzebuje prawdziwego momentu Aigner — lepszego nastroju i większej pewności siebie.

Aigner oświadczyła, że uważa obronę demokracji za swoją misję. Według niej demokracja znajduje się pod presją zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, a jej podejście do polityki polega na nawiązywaniu dialogu i przezwyciężaniu podziałów.

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Wizyty bez pytań dziennikarzy

Następnie przewodniczący frakcji SPD Matthias Miersch towarzyszył Aigner na posiedzeniu socjaldemokratów. Lider SPD Lars Klingbeil powiedział, że możliwość poparcia jej kandydatury została od razu pozytywnie przyjęta. Aigner podziękowała partii za szybkie i jasne poparcie oraz zaznaczyła, że jej historia życia jest przykładem awansu społecznego.

Podczas wizyt we frakcjach dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań, w tym o to, dlaczego kandydatka spotkała się wyłącznie z siłami politycznymi, które ją popierają. Liderka AfD Alice Weidel skrytykowała tę decyzję, oświadczając, że w takich okolicznościach nie należy oczekiwać od Aigner ponadpartyjności. Lewica odpowiedziała, że jest gotowa do rozmowy, jeśli kandydatka zechce przedstawić się jej frakcji.

Spotkanie z Zielonymi

Jako ostatnią Aigner odwiedziła frakcję Zielonych, gdzie również powitano ją oklaskami. Pod koniec dnia zrobiła sobie zdjęcie z kierownictwem CDU/CSU, SPD i Zielonych.

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