W Nowym Tajpej na Tajwanie kandydatka Demokratycznej Partii Postępowej Su Chiao-hui zaproponowała zintensyfikowanie rozwoju turystyki w dzielnicach Jinshan i Wanli. Jej rywal z Kuomintangu, Lee Shu-chuan, podczas kampanii w dzielnicy Yonghe oświadczył, że zamierza przyspieszyć przedłużenie linii metra i projekty odnowy miejskiej.

Turystyka na północnym wybrzeżu

Podczas otwarcia sztabów wyborczych w Jinshan i Wanli Su powiedziała, że dzielnice te mają górskie i nadmorskie krajobrazy, tradycje rybackie oraz różnorodne zasoby turystyczne. Jak podaje Taipei Times, w przypadku wyboru planuje ona przyspieszyć przedłużenie drogi prowincjonalnej nr 62 do Wanli i Jinshan.

Kandydatka zapowiedziała również zamiar poprawy sieci transportowej wzdłuż północnego wybrzeża oraz połączenia zasobów turystycznych, w tym gorących źródeł, tradycji rybackich i dziedzictwa kulturowego. Według niej ma to przyczynić się do rozwoju turystyki i przemysłu regionalnego.

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Metro i odnowa miejska

Lee Shu-chuan, odwiedzając tradycyjne targowiska w Yonghe, powiedział, że przyspieszy plany budowy linii metra Zhonghe–Guangfu. Projekt jest nadal rozpatrywany przez rząd centralny; kandydat zaznaczył, że linia ma ułatwić mieszkańcom Zhonghe i Yonghe podróże do Tajpej.

Uznał on również zakrojoną na szeroką skalę odnowę miejską za istotną dla gęsto zaludnionej dzielnicy Yonghe, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a istnieją stare i niebezpieczne budynki. Lee obiecał utworzyć przy władzach miasta Komitet Promocji Odnowy Miejskiej i uczynić przyspieszenie takich projektów jednym z priorytetów swojej administracji. 28 listopada wyborcy w 22 regionach administracyjnych będą głosować na kandydatów na dziewięć rodzajów stanowisk w samorządzie lokalnym.

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