Dożylny lek przeciwpłytkowy kangrelor wykazał lepszą poprawę funkcji serca u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego powikłanym wstrząsem kardiogennym niż doustny tikagrelor. Do takich wniosków doszli autorzy randomizowanego badania DAPT-SHOCK-AMI z podwójnie ślepą próbą, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu wzięło udział 605 pacjentów, u których przeprowadzono stentowanie tętnic wieńcowych. Przed zabiegiem 298 uczestników otrzymało kangrelor, a 307 — rozkruszony tikagrelor przyjmowany doustnie. Badacze porównywali, jak skutecznie leki hamują aktywność płytek krwi.

Wskaźnik laboratoryjny — indeks reaktywności płytek krwi poniżej 50% — przeanalizowano u 56 pacjentów z grupy kangreloru i 68 uczestników z grupy tikagreloru. Ten poziom osiągnęli wszyscy pacjenci otrzymujący kangrelor oraz 22% pacjentów otrzymujących tikagrelor.

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Wyniki po roku

W podbadaniu obrazowym kangrelor wiązał się również z niższym ryzykiem niedrożności mikrokrążenia — stanu, w którym drobne fragmenty blaszek miażdżycowych lub zakrzepów blokują naczynia serca i mogą uszkadzać mięsień sercowy. Prawdopodobieństwo tego powikłania w grupie kangreloru było o 73% niższe niż w grupie tikagreloru.

Po roku uczestnicy, którym przepisano kangrelor, mieli większą poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory — wskaźnika zdolności serca do pompowania krwi. Według danych ultrasonograficznych wskaźnik wzrósł o 37,9% wobec 21,7% w grupie tikagreloru. Według danych MRI wzrost wyniósł odpowiednio 15,8% wobec 2,1%.

Autorzy nazwali to badanie największym randomizowanym badaniem strategii terapii przeciwpłytkowej we wstrząsie kardiogennym. Długoterminowa obserwacja uczestników DAPT-SHOCK-AMI trwa. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie The Lancet.

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