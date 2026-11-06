W Polsce szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki rozmawiał z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janem Grabcem o organizacji możliwego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Jak informuje RMF24, przedstawiciele prezydenta uzależnili przeprowadzenie rozmowy od sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Bogucki oświadczył, że podczas rozmowy powtórzył stanowisko Nawrockiego, przedstawione na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego policyjne kordony powinny opuścić teren Trybunału Konstytucyjnego, a do budynku powinni wejść sędziowie, których strona prezydencka uważa za legalnych. Nazwał to możliwym przejawem dobrej woli rządu.

Tusk wcześniej deklarował gotowość do rozmowy z Nawrockim w cztery oczy, aby spróbować rozwiązać kryzys wokół trybunału. Premier zaznaczył, że nie będzie informował o miejscu i czasie potencjalnego spotkania. Mówił także o wspólnej odpowiedzialności prezydenta i rządu za bezpieczeństwo oraz porządek wewnętrzny w obliczu zagrożeń ze wschodu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spór wokół trybunału

W ubiegły piątek przedstawiciele grupy sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji poinformowali, że najstarsza stażem sędzia Anna Korwin-Piotrowska rozpoczęła kierowanie pracami Trybunału Konstytucyjnego. Wydała również zarządzenie o przerwie w wykonywaniu uprawnień przez prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski, który przybył do budynku trybunału w czasie protestu, oświadczył, że jest jedynym administratorem tego budynku, a decyzje innych osób nazwał nielegalnymi. Nawrocki w związku z sytuacją przedwcześnie wrócił z podróży do Senegalu do Warszawy i oświadczył, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Tusk ze swojej strony podkreślał, że przedstawiciele władzy wykonawczej nie mają prawa siłą wchodzić na teren trybunału.

Czytaj nas na