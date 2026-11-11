W Niemczech liderzy czarno-czerwonej koalicji rządowej uzgodnili kompromis w sprawie kilku inicjatyw podatkowych, co otworzyło drogę do stworzenia zrównoważonego budżetu na 2027 rok. Jednocześnie nie zdołali porozumieć się w sprawie obniżenia podatku od energii elektrycznej dla wszystkich prywatnych gospodarstw domowych.

Kompromis budżetowy

O braku porozumienia w sprawie ogólnej obniżki podatku od energii elektrycznej, powołując się na źródła w kręgach koalicyjnych, informuje Der Spiegel. Publikacja zaznacza, że kompromis liderów koalicji dotyczył różnych kwestii podatkowych.

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Decyzja nie przewiduje obniżenia podatku od energii elektrycznej dla wszystkich konsumentów z prywatnych gospodarstw domowych. W materiale nie podano innych szczegółów dotyczących uzgodnionych inicjatyw podatkowych.

Propozycja Merza

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przedstawiciel Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, proponował złagodzenie podatku od energii elektrycznej. Według Der Spiegel jego inicjatywa miała odciążyć obywateli w obliczu rosnących cen energii elektrycznej, jednak dotąd nie uzyskała poparcia koalicji.

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