Specjalny szczyt UE w Brukseli w Belgii, który planowano prowadzić przez dwa dni, zakończy się w nocy z czwartku na piątek bez porozumienia w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Poinformował o tym na konferencji prasowej kanclerz Niemiec Friedrich Merz, podaje Der Spiegel.

Według Merza szefowie państw i rządów spotkają się jeszcze raz około północy, po czym zakończą spotkanie. „Wiemy, że dziś wieczorem nie osiągniemy rezultatu” — powiedział. Liderzy uzgodnili także, że nie będą kontynuować negocjacji w piątek rano.

Spory o wielkość budżetu

Merz oświadczył, że w negocjacjach pojawił się ruch w kierunku zmniejszenia łącznej wielkości wieloletniego budżetu UE. Jednocześnie przełomu w dyskusjach nie oczekiwano jeszcze przed rozpoczęciem szczytu.

Niemcy, Austria, Dania, Szwecja, Finlandia, Belgia i Niderlandy, nazywane grupą „oszczędnych” państw, nalegają na dalsze skorygowanie łącznej wielkości budżetu na lata 2028–2034. Państwa te opowiadają się jedynie za umiarkowanym wzrostem wydatków w porównaniu z obecnym budżetem i chcą zachować rabaty składkowe dla części krajów będących płatnikami netto.

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Warunek dotyczący finansowania Ukrainy

Jak poinformowały niemieckie kręgi rządowe, kolejnym warunkiem siedmiu państw dla pomyślnego zakończenia negocjacji jest stabilne i długoterminowe finansowanie Ukrainy przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Inna grupa — „przyjaciele spójności”, do której należą między innymi Włochy, Polska i Hiszpania — popiera większy budżet przy zachowaniu nacisku na wsparcie rolnictwa i regionów. Premier Polski Donald Tusk napisał na X, że „tania Europa” może okazać się „bardzo kosztownym błędem”.

W ubiegłym tygodniu przewodniczący Rady Europejskiej António Costa przedstawił nowy projekt budżetu o łącznej wartości około 1,78 bln euro. To o 204 mld euro mniej niż propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ubiegłym roku.

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