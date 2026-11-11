Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że rząd dąży do utrzymania dla kraju ratingu kredytowego AAA, wykorzystując oszczędności i reformy do wspierania stabilnych finansów publicznych. Powiedział to 11 listopada po otrzymaniu dorocznego raportu Niemieckiej Rady Ekspertów Gospodarczych, poinformowała Anadolu Agency.

Cięcia subsydiów i reformy

Według Merza Niemcy są jedynym krajem G7 posiadającym potrójny rating kredytowy A. Podkreślił, że podziela z członkami rządu stanowisko o konieczności zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby go utrzymać.

Kanclerz poinformował o zamiarze kontynuowania cięć subsydiów i pomocy finansowej, a także oszczędzania na wydatkach na personel. Do tego kursu zaliczył również reformy strukturalne systemu ubezpieczeń społecznych. W szczególności rząd chce przejść do nowej koncepcji ubezpieczeń emerytalnych i podjąć decyzję w tej sprawie w Radzie Ministrów do końca roku.

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Zaktualizowana prognoza wzrostu

Merz z zadowoleniem przyjął podwyższenie prognozy wzrostu gospodarczego Niemiec do 1,3%. W jego ocenie gospodarka kraju stopniowo się ożywia, a poprawa powinna trwać także w przyszłym roku.

Kanclerz wskazał konkurencyjność i wzrost jako priorytety rządu. Wśród działań wymienił specjalny fundusz na infrastrukturę i neutralność klimatyczną, zwiększenie wydatków na niemieckie siły zbrojne oraz modernizację infrastruktury.

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