Kanclerz Niemiec Merz odrzucił propozycję budżetu UE — Anadolu Agency
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w Brukseli w Belgii odrzucił kompromisową propozycję dotyczącą długoterminowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Oświadczył, że łączna wysokość proponowanych wydatków pozostaje zbyt wysoka, a UE nie powinna zaciągać nowych długów.
Jak podaje Anadolu Agency, Merz złożył to oświadczenie przed rozpoczęciem specjalnego dwudniowego szczytu przywódców UE. Według niego budżet powinien koncentrować się na kluczowych zadaniach, w tym na wzmacnianiu zdolności obronnych Europy i długotrwałym wsparciu Ukrainy.
Wsparcie dla Ukrainy
Niemiecki kanclerz podkreślił, że Ukraina powinna nadal otrzymywać wystarczającą pomoc w kolejnych latach. Chodzi zarówno o wsparcie wojskowe, jak i humanitarne, którego znaczenia, jak zaznaczył, nie można umniejszać.
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Różnice w sprawie wielkości budżetu
W lipcu Komisja Europejska zaproponowała pakiet budżetowy o wartości 1,985 bln euro. Niemcy i kilka innych zamożnych państw członkowskich UE nie poparły tego wariantu.
Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa przedstawił kompromisowy projekt o wartości 1,781 bln euro. Pomimo redukcji jest on niemal o 50% wyższy od obecnych ram budżetowych UE na lata 2021–2027. Według niemieckich mediów Berlin dąży do obniżenia pierwotnego projektu Komisji Europejskiej o około 400 mld euro — do około 1,59 bln euro.
Grupa państw będących płatnikami netto do budżetu UE, której przewodzą Niemcy, domaga się dalszego zmniejszenia wydatków. Propozycja ograniczenia finansowania mniej zamożnych regionów wywołuje sprzeciw w szeregu mniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej.