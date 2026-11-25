Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas debaty w Bundestagu w Berlinie powiedział, że Europejczycy pokażą Rosji — państwu-agresorowi — jej granice. Bronił znacznego zwiększenia niemieckich wydatków na obronność.

Oświadczenie Merza w Bundestagu

Podczas końcowej debaty nad budżetem federalnym Merz powiedział, że Rosja eskaluje sytuację w regionie bałtyckim, w Polsce, na Morzu Czarnym i w przestrzeni kosmicznej. Jak informuje Anadolu Agency, kanclerz twierdził również, że Rosja znacząco zwiększa napięcia w Niemczech, w tym kosztem ludzkiego życia.

Mówiąc o przestrzeni kosmicznej, Merz powołał się na niedawne doniesienia, według których Moskwa rzekomo opracowuje nuklearną broń antysatelitarną. Według niego właśnie ta sytuacja jest powodem, dla którego Europa zamierza pokazać Rosji jej granice.

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Wydatki na obronność w 2027 roku

Budżet Niemiec na 2027 rok przewiduje łączne wydatki na obronność w wysokości 139,4 mld euro. To o 31,2 mld euro więcej niż 108,2 mld euro przeznaczone na obronność w 2026 roku.

Łączna kwota obejmuje 109,7 mld euro z regularnego budżetu obronnego oraz 29,6 mld euro ze specjalnego funduszu dla Bundeswehry utworzonego w 2022 roku. Na zakupy wojskowe planuje się przeznaczyć ponad 60 mld euro, w tym na samoloty, sprzęt i infrastrukturę, ponieważ Berlin dąży do osiągnięcia wyższych celów NATO dotyczących wydatków na obronność.

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