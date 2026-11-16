Kansas City Current pokonał Gotham 2:1 w półfinale amerykańskiej National Women's Soccer League w Nowym Jorku w USA i awansował do finału turnieju. Zwycięskiego gola w 89. minucie strzeliła Haley Hopkins: jej strzał z woleja odbił się od poprzeczki i wpadł do bramki.

Gol w końcowych minutach

Wynik na Icahn Stadium na wyspie Randalls Island otworzyła Croix Bethune. Około 20. minuty wykorzystała rzut wolny z odległości około 25 jardów, zakręcając piłkę lewą nogą obok muru w róg bramki.

Gotham wyrównał w 69. minucie. Po dośrodkowaniu Midge Purce piłka rykoszetowała między bramkarką Loreną a obrończynią Gabrielle Robinson, trafiła w Lainie Rouse i wpadła do własnej bramki. W tym momencie gospodynie nie oddały jeszcze ani jednego celnego strzału.

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Jak podaje The Guardian, aktualne mistrzynie NWSL z Gotham nie grały na swoim zwykłym stadionie w Harrison w stanie New Jersey. Mecz przeniesiono na stadion w Nowym Jorku z powodu obaw o stan murawy na domowym boisku klubu.

Finał przeciwko Washington Spirit

Kansas City Current był rozstawiony z numerem czwartym w play-offach, podczas gdy Gotham był rozstawiony z numerem pierwszym. Przed półfinałem zespół z Kansas City odniósł sześć zwycięstw z rzędu, w tym pokonał Angel City w ćwierćfinale po dogrywce dzięki rzutowi karnemu Michelle Cooper w 96. minucie.

W finale, który odbędzie się w następną sobotę, Kansas City Current zagra z Washington Spirit. Dla klubu będzie to szansa na zdobycie pierwszego w historii tytułu mistrza NWSL.

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