Kapitalizacja rynkowa stablecoina USDS protokołu Sky spadła o ponad 30%, do 3,2 mld dolarów, po wycofaniu z jego mechanizmu rezerwowego ponad 1,5 mld dolarów w USDC. Jednocześnie token utrzymał powiązanie z dolarem amerykańskim na poziomie około 1 dolara, podaje CoinDesk.

Odpływ z rezerw

Środki wycofano z Peg Stability Module — mechanizmu umożliwiającego wymianę USDC na stablecoiny USDS i DAI w przybliżonym stosunku jeden do jednego. Jest on wykorzystywany do utrzymania ich powiązania z dolarem. USDC w tym mechanizmie tworzą wspólną rezerwę dla obu tokenów.

Według danych blockchain większość transakcji przeprowadził duży posiadacz USDS, którego adres jest powiązany z giełdą kryptowalut Poloniex. Wymienił on USDS na USDC i wycofał niemal dwie trzecie dostępnej płynności mechanizmu. Jednocześnie przypisanie adresu nie dowodzi, że transakcje zostały zainicjowane bezpośrednio przez Poloniex.

Wolumen USDC w Peg Stability Module spadł do około 1 mld dolarów z 2,5 mld dolarów dobę wcześniej.

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Reakcja Sky i ryzyko zablokowania środków

Odpływ nastąpił po publikacji CoinDesk na temat dochodzenia firmy Inca Digital. Według szacunków firmy w ciągu kilku lat zidentyfikowała ona 518 mln dolarów transakcji przeprowadzonych przez Peg Stability Module z udziałem portfeli powiązanych z hakerami, podmiotami objętymi sankcjami oraz innymi uczestnikami zaangażowanymi w nielegalną działalność. Inca Digital powiązała ponad 100 mln dolarów z tej kwoty z podmiotami północnokoreańskimi, w tym z portfelami zasilonymi aktywami skradzionymi podczas włamania do Bybit o wartości 1,5 mld dolarów w lutym 2025 roku. Firma Nominis osobno potwierdziła aktywność powiązaną z KRLD na prośbę CoinDesk.

W materiale zaznaczono, że potencjalne zamrożenie wspólnego portfela USDC na mocy decyzji sądu lub na wniosek organów ścigania mogłoby zablokować całe saldo, a nie tylko środki powiązane z podejrzanymi transakcjami.

Założyciel Sky, wcześniej MakerDAO, Rune Christensen oświadczył, że protokół działa normalnie, a USDS, według niego, ma nadwyżkowe zabezpieczenie w wysokości 10 mld dolarów. Sky poinformowało również, że Peg Stability Module przetworzył łącznie ponad 968 mld dolarów, podczas gdy transakcje o prawdopodobnych nielegalnych powiązaniach stanowiły około 0,03% tego wolumenu.

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