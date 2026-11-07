Kapitan Arsenalu Martin Odegaard strzelił jedynego gola w meczu z Hull City na Emirates Stadium, w którym gospodarze wygrali 1:0. Dzięki temu wynikowi Arsenal odskoczył na sześć punktów na szczycie tabeli Premier League. Poinformował o tym Sky Sports.

Decydujący moment meczu

Hull City przez ponad godzinę skutecznie powstrzymywało ataki aktualnych mistrzów Premier League. Decydujący epizod nastąpił po strzale Noniego Madueke: bramkarz Konstantinos Tzolakis obronił piłkę, jednak Odegaard jako pierwszy dopadł do dobitki i posłał ją do bramki.

Dla Norwega był to pierwszy gol po okresie, w którym zdobył cztery bramki w pięciu meczach w sierpniu i wrześniu.

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Sytuacje przed przerwą

W pierwszej połowie Arsenalowi brakowało skuteczności. Kai Havertz nie wykorzystał sytuacji sam na sam, a Christos Tzolis również nie skorzystał ze swoich okazji. Pod koniec pierwszej połowy gospodarzom nie przyznano rzutu karnego po tym, jak Nobel Mendy ciągnął Havertza za koszulkę: analiza VAR wykazała, że Havertz był na spalonym.

Hull City także miało szansę otworzyć wynik: Elliot Stroud zmusił Davida Rayę do trudnej interwencji w wyskoku. W drugiej połowie Arsenal zwiększył presję i zdołał wykorzystać jeden ze swoich ataków.

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