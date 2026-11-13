Kapitan Manchesteru United Bruno Fernandes odrzucił drugą ofertę klubu dotyczącą nowego kontraktu. Obecna umowa 32-letniego piłkarza wygasa z końcem sezonu, poinformowało Sky Sports News.

Negocjacje kontraktowe

Manchester United złożył pierwszą ofertę latem, gdy strony rozpoczęły rozmowy o nowej umowie, jednak Fernandes również jej nie przyjął. Jednocześnie klub ma opcję przedłużenia pobytu zawodnika na Old Trafford o kolejny rok. Korzystając z niej, United może uniemożliwić piłkarzowi prowadzenie w styczniu rozmów z zagranicznymi klubami w sprawie możliwego transferu jako wolny agent.

Według Sky Sports News negocjacje między Fernandesem a klubem mają być kontynuowane. Manchester United jasno dał do zrozumienia, że chce zatrzymać swojego kapitana.

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Zainteresowanie i statystyki

W ubiegłym sezonie zainteresowanie portugalskim piłkarzem wykazywał saudyjski Al-Hilal. W sierpniu Fernandes został uznany Piłkarzem Roku PFA po 21 asystach w poprzednim sezonie — to rekord Premier League.

Sky Sports News informuje również, że Mauricio Pochettino ma zostać ogłoszony nowym głównym trenerem Manchesteru United w piątek, po tym jak klub zwolnił Michaela Carricka w czwartek. W 2019 roku Fernandes mówił, że tamtego lata był bliski przejścia do Tottenhamu, który wówczas prowadził Argentyńczyk, ale transfer zablokował Sporting.

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