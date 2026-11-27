Kapitan niemieckiego Freiburga Christian Günter wezwał do karania wykluczeniem za ingerencję w stan punktu karnego. Złożył takie oświadczenie po domowym meczu Ligi Konferencji z holenderskim Twente, który Freiburg wygrał 2:1, informuje Der Spiegel.

Przepychanka przy punkcie karnym

Po podyktowaniu rzutu karnego piłkarz Twente Lucas Vennegoor of Hesselink podeptał miejsce, z którego miał być wykonany jedenastometrowy. Doprowadziło to do przepychanki między zawodnikami, po której pokazano cztery żółte kartki — po dwie piłkarzom każdej z drużyn. Jednocześnie Vennegoor of Hesselink nie otrzymał napomnienia.

Obrońca Freiburga Matthias Ginter, który wykonywał rzut karny, trafił w słupek. Wprowadzony z ławki Niklas Beste skutecznie dobił piłkę i zdobył zwycięską bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.

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Propozycja Güntera

Günter nazwał działania przeciwnika rażąco niesportowymi i oświadczył, że przepisy należy zmienić. Jego zdaniem za ingerencję w stan punktu karnego arbiter powinien od razu pokazywać czerwoną kartkę — wtedy takie działania ustaną.

Freiburg objął prowadzenie w 11. minucie dzięki bramce Cyriaque'a Irie, a Younes Taha wyrównał w 62. minucie. Po pięciu meczach fazy ligowej zespół ma dziewięć punktów i zachowuje duże szanse na awans do następnej rundy.

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