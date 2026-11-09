Kapitan reprezentacji Irlandii w rugby Dan Sheehan nie zagra przeciwko Fidżi w meczu Nations Championship, który odbędzie się w sobotę. Łącznik młyna doznał wstrząśnienia mózgu w spotkaniu z Argentyną w Dublinie, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Irlandzki Związek Rugby.

Powrót Sheehana do zdrowia

Sheehan opuścił boisko przed przerwą meczu, w którym Irlandia 6 listopada pokonała Argentynę 42:12. Rugbysta przejdzie 12-dniowy protokół powrotu do gry po wstrząśnieniu mózgu. Z tego powodu jego udział w meczu z Republiką Południowej Afryki 21 listopada również pozostaje pod znakiem zapytania.

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Zmiany w składzie reprezentacji

Sean Jansen, który w meczu z Argentyną rozegrał trzeci mecz w reprezentacji, doznał urazu kolana i opuści pozostałą część listopadowego programu kadry. Przed meczem z Fidżi monitorowany jest stan skrzydłowego Roba Balacoune'a, który ma skurcze, oraz zawodnika trzeciej linii Josha van der Fliera z urazem kostki.

Środkowy Bundee Aki wycofał się z ławki rezerwowych przed meczem z Argentyną z powodu choroby i ma wrócić do pełnych treningów we wtorek. Do kadry jako wzmocnienie powołano zawodnika trzeciej linii Davida McCanna z Ulsteru oraz łącznika młyna Gusa McCarthy'ego z Leinsteru.

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