Kapitan reprezentacji Irlandii w rugby Dan Sheehan opuści ostatni mecz zespołu w Nations Championship przeciwko Australii. Jak podaje Channel NewsAsia, 28-letni zawodnik został zdyskwalifikowany na dwa tygodnie po czerwonej kartce za chwyt croc-roll w meczu z Republiką Południowej Afryki.

Żółta kartka zamieniona na czerwoną

Sheehan otrzymał żółtą kartkę osiem minut przed końcem sobotniego meczu, w którym Irlandia pokonała Republikę Południowej Afryki 20:17. Po spotkaniu żółtą kartkę zamieniono na czerwoną, po czym rugbysta został zdyskwalifikowany.

Pełnił funkcję kapitana podczas nieobecności kontuzjowanego Caelana Dorisa. Sheehan zazwyczaj gra na pozycji młynarza, ale przeciwko reprezentacji Republiki Południowej Afryki po raz pierwszy w karierze międzynarodowej wystąpił na pozycji nr 8.

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Straty na pozycji nr 8

Irlandzka drużyna z powodu kontuzji nie może już liczyć na co najmniej trzech zawodników na pozycji nr 8: Dorisa, Jacka Conana i Seana Jansena. James McNabney opuścił mecz z Republiką Południowej Afryki z powodu wstrząśnienia mózgu, którego doznał w spotkaniu z Fidżi, jednak może być dostępny na mecz z Australią.

Nick Timoney prawdopodobnie wyjdzie w podstawowym składzie na pozycji nr 8. Irlandia zajęła trzecie miejsce w sekcji półkuli północnej i zagra z Australią w play-offie, który wyłoni drużyny na piątym i szóstym miejscu.

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