Piłkarze reprezentacji Anglii podczas wewnętrznego spotkania z głównym trenerem Thomasem Tuchelem otwarcie omówili porażkę z Argentyną w półfinale mistrzostw świata. Kapitan Harry Kane i pomocnik Jude Bellingham przedstawili swoje stanowiska w sprawie meczu, podaje BBC Sport.

Niezadowolenie z taktyki

Spotkanie odbyło się na początku wrześniowego okna reprezentacyjnego w ramach procedury Angielskiego Związku Piłki Nożnej dotyczącej zbierania opinii piłkarzy. Jak podaje BBC Sport, część zespołu pozostawała niezadowolona z instrukcji Tuchela w końcowej fazie meczu z Argentyną po tym, jak Anthony Gordon wyprowadził Anglików na prowadzenie w 55. minucie.

Enzo Fernandez wyrównał pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry, a Lautaro Martinez zdobył zwycięską bramkę głową w doliczonym czasie. Niektórzy doświadczeni piłkarze uznali wybrane podejście za zbyt ostrożne i defensywne oraz sugerowali, że bardziej aktywna gra w ataku mogła przynieść inny wynik.

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Stanowiska Kane'a i Bellinghama

Według BBC Sport Tuchel wiązał dwa późno stracone gole z poziomem rywala, w którego składzie grał Lionel Messi. Jednak nie wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z tym wyjaśnieniem. Według informacji serwisu w reprezentacji panuje powszechne przekonanie, że pod względem składu Anglia była silniejsza od Argentyny.

Kane bezpośrednio przedstawił swoje stanowisko, a Bellingham wyraził przekonanie, że obecna reprezentacja Anglii mogła nadal wywierać presję na Argentyńczyków. Po dyskusji piłkarze, jak podaje BBC Sport, uważają, że mogli się wypowiedzieć i ruszyć dalej po porażce.

We wrześniu Anglicy po porażce 2:3 z Hiszpanią w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrali trzy kolejne spotkania. W tych meczach z Czechami i Chorwacją drużyna zdobyła 12 bramek i nie straciła żadnej. W ubiegłym tygodniu Tuchel powiedział również, że jego relacja z Bellinghamem, która miała „wzloty i upadki”, jest obecnie w dobrym stanie.

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