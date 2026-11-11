Kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane może rozegrać 126. mecz w drużynie narodowej w spotkaniu Ligi Narodów z Chorwacją na stadionie Wembley. Pozwoliłoby mu to pobić rekord bramkarza Petera Shիլtona, który rozegrał dla Anglii 125 meczów.

Jak informuje Sky Sports News, Kane niemal na pewno wyjdzie w podstawowym składzie na mecz z Chorwacją. Redakcja oczekuje, że przed rozpoczęciem spotkania piłkarz zostanie uhonorowany z okazji rekordu.

Najlepszy strzelec reprezentacji

Kane jest już najskuteczniejszym zawodnikiem w historii reprezentacji Anglii — ma na koncie 91 goli. Wcześniej rekord należał do Bobby'ego Charltona, który zdobył 49 bramek, a później został pobity przez Wayne'a Rooneya z 53 golami.

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W październiku, w swoim 125. meczu dla Anglii przeciwko Czechom, Kane zdobył dwie bramki. Dwukrotnie trafił także w październikowym zwycięstwie 7:0 nad Chorwacją.

Nagrody i występy w turniejach

W ubiegłym miesiącu Kane zdobył Złotą Piłkę. Według Sky Sports News, w głosowaniu czytelników redakcji po jego 125. meczu w reprezentacji 49% z niemal 100 tys. respondentów uznało Kane'a za najlepszego piłkarza w historii Anglii.

W reprezentacji Anglii napastnik zagrał w dwóch finałach mistrzostw Europy i dotarł do półfinałów mistrzostw świata, jednak wciąż nie zdobył z zespołem międzynarodowego trofeum. W obecnej edycji Ligi Narodów Anglicy niemal zapewnili sobie miejsce w ćwierćfinale, który odbędzie się w marcu.

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