Kapitan Liverpoolu Virgil van Dijk oświadczył, że obecnie nie wie, w którym klubie będzie grał w przyszłym sezonie. Kontrakt 35-letniego środkowego obrońcy wygasa latem, a jego przyszłość na Anfield wciąż nie została określona.

Kontrakt wygasa latem

Van Dijk powiedział Sky Sports, że czuje się dobrze, dba o swoją kondycję fizyczną i jego zdaniem może grać jeszcze przez wiele lat. Jednocześnie podkreślił, że wszelkie informacje o jego decyzji dotyczącej następnego sezonu są nieprawdziwe, ponieważ sam jeszcze nie wie, co zrobi.

Według piłkarza obecnie skupia się na najbliższym meczu z Manchesterem United, a następnie na spotkaniach Ligi Mistrzów. Dodał, że spokojnie podchodzi do sytuacji kontraktowej i nie wybiega myślami daleko w przyszłość.

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Prawie dziesięć lat w klubie

Van Dijk zaznaczył, że latem jego droga w Liverpoolu będzie trwała już prawie dziesięć lat i stała się ważną częścią jego życia. Powiedział, że będzie wdzięczny za wszystko, co wydarzyło się w tym czasie. Jeśli kontrakt nie zostanie przedłużony, obrońca pożegna się z klubem latem.

W czasie gry w Liverpoolu Holender zdobył dwa tytuły mistrza Premier League i Ligę Mistrzów. Pozytywnie ocenił również współpracę z 21-letnim partnerem ze środka obrony Jérémym Jacquetem, nazywając go dojrzałym zawodnikiem, który może stać się jeszcze lepszy.

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