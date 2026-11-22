W Manchesterze w Wielkiej Brytanii kapitan Manchesteru United Bruno Fernandes potwierdził, że klub zaproponował mu nowy kontrakt, jednak negocjacje zostały obecnie wstrzymane. W wywiadzie dla Sky Sports News piłkarz powiedział, że priorytetem klubu powinien być powrót do zwycięstw.

Negocjacje wstrzymane

Według Fernandesa strony rozmawiały o kontrakcie pod koniec poprzedniego sezonu i na początku obecnego. Jednak ze względu na sytuację w drużynie i klubie zdecydował się odłożyć tę kwestię. Portugalski pomocnik zaprzeczył również doniesieniom, że rzekomo domagał się podwyżki wynagrodzenia lub przedłużenia umowy na dłuższy okres.

Sky Sports News informuje, że Fernandes odrzucił dwie propozycje kontraktowe klubu. Pierwszą z nich Manchester United złożył latem, gdy rozpoczęły się rozmowy o nowej umowie. Obecny kontrakt 32-letniego zawodnika wygasa z końcem sezonu, a klub ma opcję przedłużenia go o kolejny rok. Skorzystanie z tej opcji uniemożliwiłoby również piłkarzowi prowadzenie w styczniu negocjacji z zagranicznymi klubami w sprawie możliwego wolnego transferu.

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Przyszłość w klubie

Fernandes podkreślił, że nie będzie przeszkadzał klubowi, jeśli ten zdecyduje się z nim rozstać. Zaznaczył, że miał możliwości odejścia z Manchesteru United w poprzednich letnich oknach transferowych, jednak za każdym razem wybierał pozostanie.

Pomocnik powiedział też, że jego cele się nie zmieniły: chce zdobyć z klubem mistrzostwo angielskiej Premier League oraz Ligę Mistrzów. Jednocześnie Fernandes przyznał, że zdobycie przez zespół tytułu mistrza Anglii w tym sezonie będzie prawdopodobnie trudne. Dodał również, że kibice byli zbyt cierpliwi po kilku latach bez ligowego triumfu klubu.

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