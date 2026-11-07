W Cardiff w Walii reprezentacja Walii w rugby pokonała Japonię 28:21 w meczu Nations Championship, jednak kapitan zespołu Dewi Lake pozostał niezadowolony z jakości gry. Walijczycy odnieśli zwycięstwo z punktem bonusowym, a przyłożenia zdobyli Josh Adams, młynarz Archie Griffin i skrzydłowy Louis Rees-Zammit.

To zwycięstwo było drugim Walii w czterech meczach turnieju. Jak informuje BBC Sport, mecz obejrzało 52 425 kibiców. Zespół musiał utrzymać prowadzenie w końcówce spotkania; było to dopiero czwarte zwycięstwo Walii w 13 meczach testowych pod wodzą Steve'a Tandy'ego.

Lake wskazał na niedociągnięcia w grze

Według Lake'a przez znaczną część meczu zespół sam sobie zaszkodził. Zauważył, że przed zgrupowaniem zawodnicy uzgodnili, że zrobią rzeczy, których, jego zdaniem, nie wykonali w pojedynku z Japonią.

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Jednocześnie kapitan podkreślił, że zwycięstwo jest ważne dla pewności siebie i wzajemnego zaufania w zespole. Przypomniał wcześniejsze nieudane serie Walii, w tym rekordowe 18 kolejnych porażek w meczach testowych.

Przed Walią mecze z Nową Zelandią i Australią

Walia zajmuje piąte miejsce w tabeli drużyn półkuli północnej. W przyszłą sobotę do Cardiff przyjedzie Nowa Zelandia, a 21 listopada Walijczycy zagrają z Australią na Principality Stadium. Lake przyznał, że obecny poziom gry nie był wystarczający, by rywalizować z takimi przeciwnikami.

Główny trener Steve Tandy również oświadczył, że oczekiwał od zespołu więcej. Wyróżnił przełamania i sytuacje, w których Walia zdołała rozmontować obronę Japonii, ale wskazał na niewystarczającą skuteczność w wykorzystywaniu okazji. Trener Japonii Eddie Jones nazwał ten mecz straconą szansą dla swojego młodego zespołu na pierwsze zwycięstwo nad Walią w Cardiff.

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