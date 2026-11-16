Kapitan męskiej reprezentacji Szkocji Andy Robertson ustanowił rekord drużyny pod względem liczby występów. W meczu Ligi Narodów ze Szwajcarią rozegrał 103. spotkanie w reprezentacji i pobił poprzednie osiągnięcie, informuje Sky Sports.

Rekord Dalglisha

Robertson wyprzedził sir Kenny'ego Dalglisha, który rozegrał w reprezentacji Szkocji 102 mecze w latach 1971–1986. Rekord Dalglisha utrzymywał się przez 40 lat.

Przed rekordowym występem 32-letni Robertson powiedział, że uważa Dalglisha za najwybitniejszego dla niego piłkarza. Podkreślił również znaczenie Dalglisha dla Szkocji.

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Kariera w reprezentacji

Robertson zadebiutował w reprezentacji w meczu z Polską w 2014 roku. W tym samym roku zdobył pierwszego gola dla Szkocji w spotkaniu z Anglią.

W 2021 roku Robertson był kapitanem reprezentacji Szkocji prowadzonej przez Steve'a Clarke'a na Euro 2020. Był to pierwszy duży turniej dla drużyny od 1998 roku. Piłkarz zdobył również decydującą bramkę w wyjazdowym meczu z Polską w Lidze Narodów w sezonie 2024/25.

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