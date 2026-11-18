Międzynarodowe firmy żeglugowe wzywają kapitanów statków do odświeżenia umiejętności tradycyjnej nawigacji bez GPS z powodu nasilającego się zagłuszania i fałszowania sygnałów satelitarnych w Cieśninie Ormuz. Jak informuje The National, podczas przesłuchań w brytyjskim parlamencie mówiono o znacznym wzroście takich zakłóceń elektronicznych, które publikacja wiąże z Iranem.

Prawie tysiąc statków dziennie

Ekspert organizacji Satellite Applications Catapult Lee Wilcox-Jones poinformował, że w czerwcu 2026 roku w Cieśninie Ormuz zagłuszanie dotykało średnio 970 statków dziennie. Według danych przytoczonych przez The National, 98% wszystkich przypadków zagłuszania GPS zarejestrowanych na świecie przypadało na rejon Zatoki.

Zakłócenia dotyczą przede wszystkim tankowców i kontenerowców przepływających przez cieśninę. Szczególne zagrożenie stanowi fałszowanie sygnału, czyli spoofing: odbiornik statku może wskazywać fałszywe współrzędne, co może doprowadzić do kolizji lub wejścia na mieliznę.

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Nawigacja bez sygnału satelitarnego

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i Straży Przybrzeżnej (MCA) wezwała firmy żeglugowe i administracje portowe do oceny gotowości do działania bez GPS. Załogom zaleca się odświeżenie umiejętności pracy z mapami i mapami nawigacyjnymi oraz uwzględnienie możliwych zakłóceń łączności.

Publikacja zaznacza również, że większą uwagę poświęca się szkoleniu marynarzy w sygnalizacji świetlnej alfabetem Morse'a. Od początku listopada w Cieśninie Ormuz doszło do 17 ataków na statki, według The National, w tym w poniedziałek wybuchł pożar na tankowcu Tara Gas. W październiku zaatakowano 29 statków.

Zależność wojska od satelitów

Podczas tych samych przesłuchań były szef Brytyjskiego Dowództwa Kosmicznego, generał major Paul Tedman, oświadczył, że około 3 tysięcy systemów w brygadzie wojskowej zależy od systemów kosmicznych. Dotyczy to między innymi łączności, nawigacji, logistyki i naprowadzania pocisków. Według oceny przedstawionej podczas przesłuchań utrata systemów pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji czasu kosztowałaby Wielką Brytanię 1,4 mld funtów dziennie.

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