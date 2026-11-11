W szkockim Paisley kobieca reprezentacja Szkocji rozegra finał baraży eliminacji mistrzostw świata bez swojej kapitan Caroline Weir. Pomocniczka wraca do zdrowia po urazie mięśniowym i nie wystąpiła w barwach Lyonu, odkąd doznała kontuzji podczas rozgrzewki przed meczem z Czechami miesiąc temu.

Weir ma na koncie 122 mecze i 32 gole w reprezentacji Szkocji. O jej nieobecności w kadrze na spotkania ze Szwecją informuje BBC Sport.

Zmiany w składzie

Napastniczka Aston Villi Mia McAuley również opuści mecze z powodu niedawnych problemów z łydką. W jej miejsce do reprezentacji Szkocji powołano pomocniczkę Newcastle Beth Lumsden oraz napastniczkę Ipswich Town Eilidh Adams.

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Wśród zawodniczek zgłoszonych na mecze są Erin Cuthbert z Chelsea, Sam Kerr z Liverpoolu, Claire Emslie z Angel City, a także Martha Thomas i Kathleen McGovern z Newcastle.

Terminarz baraży

Pierwszy mecz rywalizacji odbędzie się w Paisley 1 grudnia, a rewanż zostanie rozegrany w Sztokholmie 5 grudnia. Zwycięstwo w barażach może zapewnić Szkocji miejsce na mistrzostwach świata 2027 w Brazylii. Jednocześnie najniżej sklasyfikowany zwycięzca europejskiego finału baraży może zagrać w barażach interkontynentalnych w lutym.

Reprezentacja Szwecji wystąpiła na każdych kobiecych mistrzostwach świata od pierwszego turnieju w 1991 roku i zdobywała brązowe medale w dwóch ostatnich edycjach.

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