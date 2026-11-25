We Włoszech kardynał Matteo Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu kraju, nazwał wykorzystywanie seksualne nieletnich przez duchownych „straszliwą zbrodnią”. Oświadczenie złożył w Asyżu podczas prezentacji pierwszego zakrojonego na szeroką skalę badania przestępstw seksualnych duchownych we Włoszech, poinformowała ANSA English.

Oświadczenie kardynała

Zuppi wezwał, by nie ukrywać wstydu Kościoła z powodu takich przestępstw. „Nie ukrywajmy naszego wstydu” — powiedział. Kardynał oświadczył również, że przestępstwa te ujawniają zło, które przeniknęło do Kościoła, dlatego trzeba je nazywać po imieniu i uznać ich straszliwy charakter.

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Dane z raportu

Zgodnie z raportem 70% pokrzywdzonych stanowili mężczyźni, a niemal wszyscy mieli mniej niż 17 lat. W 24% przypadków wykorzystywanie miało miejsce w kościele lub zakrystii.

W raporcie wskazano również, że ponad 38% duchownych, wobec których wpłynęły zgłoszenia, nadal aktywnie pełni posługę.

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