Kardiolodzy w USA zaktualizowali wytyczne kliniczne dotyczące kontroli cholesterolu i innych zaburzeń metabolizmu lipidów. Dokument, który zastępuje zalecenia z 2018 roku, przewiduje wcześniejszą ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego oraz, w razie potrzeby, wcześniejsze stosowanie leków obniżających poziom lipidów. Poinformował o tym ScienceAlert.

Wcześniejsze badania przesiewowe i ocena ryzyka

Nowe wytyczne zalecają rozpoczęcie kontroli poziomu cholesterolu u dzieci w wieku 9–11 lat, jeśli nie były wcześniej badane. Jeżeli w rodzinie występowały przypadki ciężkich chorób sercowo-naczyniowych lub zaburzeń związanych z cholesterolem, badania przesiewowe mogą rozpocząć się od drugiego roku życia.

Lekarzom zaleca się również stosowanie kalkulatora PREVENT do oceny 10- i 30-letniego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów w wieku od 30 do 79 lat. W obliczeniach uwzględnia się między innymi poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze, wiek oraz nawyki wpływające na zdrowie.

Docelowe wartości LDL

Autorzy wytycznych zalecają, aby wszyscy dorośli przynajmniej raz w życiu zmierzyli poziom lipoproteiny(a), czyli Lp(a). Wysoki poziom tej w dużej mierze dziedzicznej cząstki przenoszącej cholesterol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca i udaru mózgu niezależnie od poziomu LDL.

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Dla osób z granicznym lub pośrednim ryzykiem miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej docelowy poziom cholesterolu LDL określono na poniżej 100 mg/dl. W przypadku pacjentów z wysokim ryzykiem lub z rozpoznaną miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową, którzy nie należą do grupy bardzo wysokiego ryzyka, powinien on wynosić poniżej 70 mg/dl. Dla grupy bardzo wysokiego ryzyka zaleca się poziom poniżej 55 mg/dl.

Leki i styl życia

Statyny pozostają podstawowymi lekami obniżającymi LDL, jednak wytyczne obejmują także ezetymib, kwas bempedojowy, inhibitory PCSK9 oraz inklisiran. W lipcu 2026 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła pierwszy doustny inhibitor PCSK9 — enlicytyd, który w badaniach obniżał LDL o ponad 50%. Jednocześnie nadal trwa badanie mające ustalić jego wpływ na zawały serca i udary mózgu.

Zdrowe odżywianie, inne zmiany stylu życia oraz regularne badania lekarskie pozostają niezmiennie pierwszą linią profilaktyki. Wytyczne opublikowano w Journal of the American College of Cardiology.

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