Na Antigui i Barbudzie przedstawiciele karaibskiego ruchu na rzecz sprawiedliwości reparacyjnej oświadczyli, że ulgi w spłacie długu i pomoc rozwojowa ze strony Wielkiej Brytanii nie mogą być uznawane za substytut reparacji za stulecia niewolnictwa. Poinformował o tym The Guardian.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wcześniej oświadczył, że jest gotów rozpocząć ustrukturyzowany dialog na temat niewolnictwa i reparacji, a także nie wykluczył przeprosin ze strony Wielkiej Brytanii. Jednocześnie odrzucił wypłatę reparacji. Zamiast tego Burnham zaproponował omówienie przeglądu zadłużenia małych państw Wspólnoty Narodów i ogłosił przeznaczenie 40 mln funtów szterlingów na infrastrukturę krytyczną w regionie Karaibów w ciągu najbliższych trzech lat.

Żądania ruchu reparacyjnego

Były premier Saint Vincent i Grenadyn Ralph Gonsalves, który uczestniczy w kampanii Repair Campaign, powiedział, że państwa regionu mogą przyjąć brytyjskie propozycje z zadowoleniem. Jednak, jak zaznaczył, Karaiby będą sprzeciwiać się próbom traktowania restrukturyzacji długu lub pomocy rozwojowej jako formy reparacji.

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Dziesięciopunktowy plan Komisji Reparacyjnej Wspólnoty Karaibskiej przewiduje właśnie umorzenie długów, a nie ich restrukturyzację, a także rekompensatę finansową. W dokumencie wskazano, że obecne długi byłych kolonii są międzypokoleniowo związane ze stuleciami kolonialnej eksploatacji.

Udział poszkodowanych społeczności

Brytyjska posłanka Partii Pracy Bell Ribeiro-Addy, która przewodniczy ponadpartyjnej parlamentarnej grupie ds. afrykańskich reparacji, podkreśliła, że porozumienia dotyczące sprawiedliwości reparacyjnej muszą być zawierane z udziałem osób dotkniętych konsekwencjami niewolnictwa. Za kluczową kwestię uznała prawo poszkodowanych społeczności do samodzielnego określania treści takich decyzji.

Dyrektor Instytutu Studiów nad Wspólnotą Narodów na Uniwersytecie Londyńskim Kingsley Abbott również oświadczył, że społeczności, którym wyrządzono krzywdę, powinny mieć decydujący głos w określaniu, jak powinny wyglądać reparacje. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że rząd zamierza wzmacniać relacje z partnerami ze Wspólnoty Narodów, w tym współpracować w kwestiach globalnego zadłużenia, kryzysu klimatycznego i rozwoju gospodarczego.

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