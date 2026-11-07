Karaibska Unia Piłkarska oświadczyła, że będzie wspólnie głosować za reelekcją prezydenta FIFA Gianniego Infantino na nową kadencję. Jak informuje Der Spiegel, decyzja ta stanowi kolejne wzmocnienie pozycji urzędującego szefa światowego futbolu przed wyborami.

Głosy z regionu Karaibów

Do Karaibskiej Unii Piłkarskiej należy 31 krajowych federacji, z których 25 ma prawo głosu w wyborach prezydenta FIFA. Organizacja przyjęła wspólne stanowisko po konsultacjach ze wszystkimi swoimi członkami.

CFU wyjaśniła swoje poparcie pomocą finansową FIFA na rozwój piłki nożnej w regionie. Jednocześnie unia oświadczyła, że nadal domaga się większej przejrzystości, odpowiedzialnego zarządzania oraz fundamentalnych reform w społeczności piłkarskiej.

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Stanowisko CFU różni się od podejścia Konfederacji Piłki Nożnej Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, która wystąpiła przeciwko Infantino.

Wybory w marcu 2027 roku

Infantino ubiega się o reelekcję na czwartą kadencję podczas Kongresu FIFA, który odbędzie się 18 marca 2027 roku w Rabacie. Wcześniej bezwarunkowe poparcie obiecał mu prezydent Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej, szejk Salman bin Ibrahim Al Chalifa. Według publikacji szef FIFA może również liczyć na znaczną liczbę głosów z Afryki, Ameryki Południowej i Oceanii.

Kandydaci na stanowisko prezydenta FIFA muszą zgłosić swoje kandydatury do 18 listopada. Zamiar startu ogłosili honorowy prezes Japońskiego Związku Piłki Nożnej Kozo Tashima oraz były szwajcarski piłkarz Ramon Vega. Der Spiegel ocenia, że mają oni niewielkie szanse. Nie wiadomo także, czy Europejska Unia Piłkarska zgłosi własnego kandydata; wśród możliwych pretendentów wymieniany jest Arsène Wenger.

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