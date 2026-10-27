Premier Kanady Mark Carney oświadczył w Ottawie w Kanadzie, że szanse na umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi wzrosną, jeśli Waszyngton zbliży się do przyjęcia kluczowych warunków strony kanadyjskiej. Odpowiadając dziennikarzom na pytania o możliwe porozumienie, podkreślił, że Ottawa podpisze je tylko wtedy, gdy będzie ono leżało w interesie Kanadyjczyków.

Stanowisko Kanady

Według Carney’a strona kanadyjska będzie oceniać każde możliwe porozumienie jako całość. Zaznaczył, że Kanada nie zgodziła się podpisać warunków zaproponowanych w sierpniu ze względu na jasno określone granice, czyli „czerwone linie”.

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Kanada jest gotowa podpisać umowę na warunkach odpowiadających interesom wszystkich Kanadyjczyków — dodał.

Oświadczenie Trumpa

Komentarz Carney’a padł dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton „zbliża się do porozumienia” z Kanadą. Przed niedzielnym wiecem Trump twierdził również, że Ottawa przez długi czas czerpała korzyści ze Stanów Zjednoczonych. O wypowiedziach kanadyjskiego premiera informuje Anadolu Agency.

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