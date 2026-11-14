Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Kanada zakończyła negocjacje w sprawie kompleksowej umowy o wolnym handlu z Filipinami. Powiedział o tym 14 listopada w Manili. Według niego dokument może zostać podpisany za około sześć miesięcy.

Jak informuje Channel NewsAsia, umowa będzie przewidywać zniesienie ceł na ponad 90% pozycji taryfowych. Obejmie dziedziny od rolnictwa po przemysł lotniczy i kosmiczny oraz sztuczną inteligencję, choć Carney nie ujawnił konkretnych warunków.

Oczekiwania dotyczące handlu

Carney nazwał porozumienie z Manilą najbardziej kompleksową umową handlową spośród tych, które zawarły Filipiny. Oczekuje, że wymiana handlowa między dwoma krajami potroi się w ciągu następnej dekady.

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W 2025 roku łączna wartość handlu między Kanadą a Filipinami wyniosła około 2,4 mld dolarów USA. W odrębnym oświadczeniu strona filipińska podała, że liczy na sfinalizowanie umowy handlowej w ciągu następnego roku.

Negocjacje z ASEAN

Carney powiedział również, że negocjacje Kanady ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej, do którego należy 11 krajów, są w dużej mierze zakończone. Według niego potencjalna umowa byłaby pierwszą umową handlową ASEAN z partnerem spoza Azji.

Premier Kanady nazwał te porozumienia częścią strategii tworzenia sieci niezawodnych partnerów, rozszerzania możliwości handlowych i zmniejszania względnej zależności od USA. Według niego dwustronna wymiana handlowa Kanady z krajami ASEAN przekracza 50 mld dolarów USA rocznie i w ciągu ostatniego roku wzrosła o niemal 25%.

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